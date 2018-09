Ureña anima a empresas riojanas a participar en convocatorias europeas de innovación para mejorar su competitividad

Publicado 14/09/2018 14:31:37 CET

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Javier Ureña, ha animado a las empresas riojanas a participar en convocatorias europeas de innovación para ayudarles a mejorar su competitividad. "Son una buena oportunidad para las pymes ya que les ayuda a crecer, salir al exterior y mejorar su productividad", ha destacado.

En este sentido, Javier Ureña ha recordado que el objetivo del Gobierno de La Rioja es que más empresas innoven y que lo hagan con más intensidad para que puedan mejorar sus resultados. "Buscamos la aplicación práctica de la innovación, que el conocimiento y la investigación sirvan para evolucionar los sectores económicos, ya sea con nuevos productos o con nuevos o mejores servicios", ha señalado.

Javier Ureña ha hecho estas declaraciones durante la jornada que se ha celebrado esta mañana en el Centro Tecnológico de La Rioja para informar sobre las oportunidades que ofrecen las convocatorias europeas de financiación en cascada, denominadas Financial support for third parties. Estas convocatorias, dirigidas a las pymes, se enmarcan en el programa de financiación europeo Horizon 2020.

Durante este encuentro los asistentes han podido conocer el funcionamiento, las formas de acceso y algunas de las próximas convocatorias europeas dirigidas a las pymes y startups con capacidad de desarrollo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.

La ADER ha organizado esta jornada como miembro de la red Enterprise Europe Network y como líder del proyecto Digital Innovation Hub La Rioja RIOHUB, centrado en promover la adopción de las TIC en sectores tradicionales y manufactureros, claves en la región.

Inicialmente se orientará a los sectores agroalimentario y calzado y se centrará en la aplicación de Sistemas Ciber Físicos e Internet de las cosas. Además, contempla la prestación de servicios como el acceso a financiación; formación y coaching de innovación; soporte técnico, testeo, apoyo al desarrollo de nuevo producto y a start-ups, entre otros.