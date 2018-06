Vecinos del PERI Ferrocarril se sienten "perjudicados" por el proyecto y ven "fraude de ley" en su modificación

Publicado 21/06/2018 13:18:05 CET

Vecinos del PERI Ferrocarril, en el entorno del soterramiento, han afirmado este jueves sentirse "perjudicados" por la reforma del proyecto cercano a sus viviendas, en las calles Vara de Rey y Duques de Nájera, junto al actual túnel. Una modificación que, han insistido, debería hacerse mediante el Plan General Municipal (PGM) y no por PERI, algo en lo que ven "fraude de ley" y que analizarán "hasta las últimas consecuencias".

Arropados por concejales de Cambia Logroño y del PR+, los representantes de los vecinos -José Calle, Lorenzo Lázaro, Miguel Rioja y Juan Manuel Zaldívar- han mostrado su disconformidad con el proyecto que prevé la construcción de un nuevo túnel en Duques de Nájera, además de la construcción en las parcelas del PERI de dos torres de trece alturas, dejando muy poco espacio de separación con los edificios cercanos.

En este sentido, Calle, presidente de la comunidad del Edificio 'Patricia', en los números 75, 77 y 79 de Vara de Rey, ha afirmado que esta moficación hace "inviable" el acceso a su inmueble, "que ahora está a cota cero, pero que pasará a tener seis escalones y unas rampas". Ha recordado que "hemos pedido soluciones a la Sociedad del soterramiento, pero, desde marzo, no hemos recibido aún ninguna solución".

Ha incidido en que esta modificación "debería hacerse por el Plan General, no por un PERI", ya que contempla un "importante" incremento de la edificabilidad de la parcela, "pero no se ha metido en el PGM por intereses, no sabemos de quién".

Por su parte, Lázaro ha subrayado que "el cien por cien de los vecinos de la zona -en su caso, Duques de Nájera- estamos en desacuerdo con este proyecto", porque se ven "terriblemente perjudicados: ya tuvimos que pagar la calle cuando se hizo, y ahora vamos a tener que pagar otra vez, pero para que se vuelva un callejón, porque vamos a tener un edificio a 19 metros, y eso si no contamos con los balcones y salientes".

A ello ha sumado que, en una zona en principio no edificable, "lo que no cuentan es que, además, van a desaparecer más de 200 plazas de aparcamiento libre", algo que, en sus palabras, "no se ha dicho a los logroñeses, los ciudadanos no están recibiendo la información al cien por cien de lo que se va a hacer, solamente están enseñando planos muy bonitos, pero que no se corresponden con la realidad total".

Para otro de los representantes vecinales, Miguel Rioja, "lo que se pretende hacer no son torres, pero no lo son, porque una torre es un edificio esbelto, más alto que anchom y lo que tienen previsto son dos edificios más anchos que altos, son dos moles que nos van a colocar a izquierda y derecha de nuestras casas".

Especialmente, ha criticado la financiación de la obra, "porque, en otras partes y en otras comunidades, el Estado ha puesto hasta tres cuartas partes del presupuesto, pero aquí lo vamos a pagar al 50%". "Si aquí se hubiera hecho así, si el Estado hubiera aportado esas tres cuartas partes, la financiación hubiera sido suficiente y se podrían haber hecho parcelas con menos edificabilidad", ha lamentado.

Por último, Juan Manuel Zaldívar ha considerado que la modificación del PERI Ferrocarril es "un fraude de Ley" porque "no se puede justificar la modificación de un PERI de esta envergadura sin reformar antes el Plan General" y ha señalado, además, que "hay jurisprudencia al respecto".

En este sentido, el representante de los vecinos ha afirmado que "un PERI no puede modificar el Plan General Municipal, como se ha hecho, sino que es el Plan General quien debe cambiar el PERI", por lo que ha adelantado que "tenemos el tema en asesoría jurídica. y pensamos llegar hasta las últimas consecuencias esta actuación".