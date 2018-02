Vicerrector UNIR afirma que "es necesario un replanteamiento radical de la formación de los profesores"

Publicado 21/02/2018 18:05:45 CET

El vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Javier Tourón, ha afirmado que "es necesario un replanteamiento radical de la formación de los profesores", teniendo en cuenta que la sociedad y las necesidades laborales cambian como consecuencia de una innovación tecnológica que no cesa. En este punto, ha recordado que se dan pasos relevantes pero insuficientes para todo el conjunto del sistema educativo.

Y es en este contexto donde se enmarca el innovador proyecto de UNIR. La Escuela de formación de profesores en Tecnología Educativa, Competencias Digitales y Desarrollo del Talento, que esta tarde se ha presentado oficialmente en Madrid ante una nutrida asistencia compuesta por docentes, directores de centros escolares y demás educadores.

Una puesta de largo que ha contado con la asistencia de un destacado socio, Google for Education. Ambas entidades han alcanzado un acuerdo -el primero con una universidad española- que permitirá formar anualmente a un millar de docentes en las más novedosas competencias digitales y educativas.

"Nuestro trabajo desde el equipo de Google for Education consiste principalmente en inspirar, ayudar y empoderar a profesores, directores, responsables TIC-TAC, colegios y universidades a mejorar y transformar el aprendizaje con la ayuda de nuestras herramientas y programas específicos para educación", ha explicado Gonzalo Romero, Education Adoption Manager de Google España. "Claro ejemplo de ello", ha especificado, es "el programa de certificación de Google for Education que va a ofrecer la Escuela de Profesores de UNIR".

Precisamente este curso es uno de los más de cinco con los que se estrena esta escuela cuyo objetivo es el de "colaborar en esta revolución silenciosa" y ayudar a los docentes -y en general al sistema educativo- a que se desarrollen, promuevan un aprendizaje innovador y se adapten al entorno actual, fuertemente digitalizado y cambiante.

"No hay otra solución que abordar una transformación de la escuela en la que esta se centre en el aprendizaje y no en la enseñanza, que transforme los roles de profesor y alumno", ha insistido Tourón. Para este experto en Altas Capacidades, se trata de que los docentes ya no sean "expositores y transmisores de conocimientos ni la única fuente de los mismos" y que los alumnos dejen de ser "sujetos pacientes que escuchan, anotan, memorizan y repiten".

Un cambio, una revolución, a la que las escuelas se ven abocadas si quieren ser de utilidad a sus alumnos. En contra de lo que ocurría hace unas décadas, no basta con saber. "Siendo lo principal, no es suficiente. Ahora, además de saber, es importante saber hacer, saber pensar con hondura y creatividad, resolver problemas, trabajar en equipo, estar alfabetizado digitalmente, etc.", ha recalcado Tourón, convencido de que "debemos cambiar para que el aprendizaje de los alumnos se adapte a las necesidades actuales".

En la misma línea ha intervenido Romero durante la demostración del curso Google for Education que han realizado en tiempo real. "Ahora, los profesores tienen la gran responsabilidad de ejercer como agentes de cambio en su día a día y tenemos que apoyar y reconocer su labor más que nunca. La inversión en el desarrollo profesional docente es clave para poder desarrollar las competencias adecuadas y atender a las necesidades de los educadores de hoy ante un futuro incierto y cambiante", ha recalcado. Todo un reto al que "la tecnología e Internet pueden apoyar" y contribuir a "hacerlo posible de manera democrática".

Es ahí donde se enmarca el objetivo principal de la Escuela de Profesores de UNIR: formar y capacitar a maestros y futuros maestros para enseñar a través de las TIC y mejorar sus competencias digitales. Para conseguirlo, Google for Education desempeña un papel primordial, puesto que sus herramientas permitirán a los educadores crear espacios virtuales completamente seguros, diseñar intranets con Google Sites o formularios con Google Form.

Además, tendrán la oportunidad de desarrollar sus clases en el entorno 3D de The Education District y podrán generar sus propios recursos didácticos gracias a GSuite y a la plataforma Classroom. Los docentes que superen los exámenes oficiales de Google obtendrán su certificación en los niveles 1 y 2. Además, el claustro de este curso está formado por profesores expertos en metodologías docentes y certificados como Google Trainer.

