La fotografía de Thomas Ruff sustituye en ARCOmadrid a 'Presos políticos' tras su retirada

Una serie de cinco fotografías realizadas por el artista alemán Thomas Ruff ha sustituido en el stand de Helga de Alvear en ARCOmadrid a la obra 'Presos políticos', de Santiago Sierra, tras su retirada de la feria madrileña.

Esta serie numerada, que muestra máquinas de la industria alemana y se vende por separado por un precio de 30.000 euros cada una, ha sido instalada alrededor de las 17.00 horas de este miércoles, horas después de que ARCOmadrid haya retirado la obra de Sierra.

'Presos políticos' se compone de fotografías pixeladas de hasta 24 personas con una breve explicación de los motivos por los que habían sido encarcelados. Entre estos 'presos políticos' se encuentran los encarcelados Oriol Junqueras, presidente de ERC, y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cruixat, respectivamente.

Además, se reconocen otros nombres como los del dirigente del SAT, Andrés Bódalo, los detenidos por la "trifulca nocturna" de Altsasu o los titiriteros detenidos en 2016 por su obra 'La bruja y Don Cristóbal'. Todas las personas que aparecen en la obra no tienen nombre, sino asignado un número. Sin embargo, los pies de cada foto son lo suficientemente explicativos.

IFEMA ha justificado esta retirada al entender que "la polémica generada perjudica la visibilidad" del conjunto de contenidos de ARCOmadrid. Horas, más tarde, la Junta de Ifema, que se reunió de forma urgente tras la retirada de la obra de Sierra, avaló la decisión de su presidente ejecutivo, Clemente González Soler, de apartar dicho trabajo.

No obstante, el coordinador general de alcaldía y vicepresidente de Ifema, Luis Cueto, reiteró que "el Ayuntamiento de Madrid no comparte la decisión ya que defiende la libertad de expresión y de creación "por encima de todo".

Por su parte, el director de ARCOmadrid, Carlos Urroz, ha calificado la retirada de "idea malísima" y ha señalado que "no comparte". "Esta es una decisión que parte de la presidencia de IFEMA y a partir de ahí yo no tengo más que decir que no me parece que hubiera que haber tomado esa decisión".

La galerista Helga de Alvear, que exponía en ARCOmadrid el montaje de Santiago Sierra 'Presos políticos', ha explicado que la petición ha venido del presidente de IFEMA, que no le ha dado motivos políticos. "Supongo que alguien no quiere tener jaleo con Cataluña", ha indicado.

Además, ha admitido que otro de los motivos por los que ha accedido a retirar esta obra es que quiere volver el año que viene, aunque no esperaría "represalias" en caso de no haberlo hecho.