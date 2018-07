Iniciado el proceso de concesión de la gestión del Palacio Municipal de Congresos a Ifema

Publicado 12/07/2018 16:20:19 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El procedimiento de concesión demanial de la gestión del Palacio Municipal de Congresos a Feria de Madrid, Ifema, ya se ha iniciado, ha informado la secretaria general técnica María Teresa Jiménez en la comisión de Cultura y Deportes.

"La última propuesta aprobada por el comité ejecutivo es del 25 de junio, y es la que ha dado pie al inicio del procedimiento de concesión", ha expresado Jiménez tras ser requerida sobre este asunto por la edil popular Isabel Martínez-Cubells.

Según ha explicado en el Salón de Comisiones de Plaza de la Villa, "las características y propuesta económica del Palacio de Congresos por parte de Ifema se decide por el comité ejecutivo de Ifema".

Una vez se envían las propuestas al Consistorio como órgano concedente, "se revisan si cumplen con objetivos, y de ahí se emiten unas correcciones". Esta tramitación de una concesión la recoge la ley de Patrimonio. Así, arranca con la revisión de las condiciones, elaboración de una memoria justificativa, y después se solicitarán informes preceptivos.

Por su parte, Martínez-Cubells, ha pedido "claridad y transparencia". "Parece que la gestión realizada por Ifema daría cabida a mayor número de congresos y eventos en la ciudad, pero nunca es buena la incertidumbre en la gestión", ha lamentado.

Además, ha criticado que en marzo de 2017 se anunciara "a bombo y platillo" que el acuerdo de cesión demanial estaba "cerrado" pero que "en 14 meses no han tramitado nada". "Han de existir razones poderosas que me gustaría que explicaran. ¿Dan una fecha de firma del acuerdo o es que no va a llegar a firmarse?", ha preguntado.

CERRADO DESDE DICIEMBRE DE 2012

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid tuvo que cerrar sus puertas a finales de 2012 para subsanar algunas deficiencias en materia de autoprotección y seguridad, particularmente en lo relativo a la sectorización completa del edificio, construido en 1970, con un presupuesto tasado entonces en 80 millones de euros.

En un primer momento se calculó que las obras estarían terminadas el 31 de enero de 2013 y que el cierre duraría unos tres meses pero en octubre de 2013 se convirtió en indefinido.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulo en noviembre del pasado año el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en abril de 2015 para dar 'luz verde' al Plan Especial para el Palacio de Congresos que contemplaba la remodelación integral del complejo y la construcción de un nuevo edificio de 23 plantas introduciendo el uso hotelero para un establecimiento de cinco estrellas.