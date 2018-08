MOMAD contará con 43 empresas de moda sostenible, casi un 10% más que en febrero pasado

Publicado 30/08/2018 15:17:34 CET

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de MOMAD Metrópolis y MOMAD Shoes, organizadas por IFEMA, que transcurrirán del 7 al 9 de septiembre en Feria de Madrid, ofrecerán un amplio espacio dedicado a la moda sostenible, a través del área especializada Sustainable Experience, ha informado Ifema en un comunicado.

Este sector continúa ganando protagonismo en la oferta general de MOMAD y suma en esta convocatoria 43 empresas, casi un 10 por ciento más que en febrero pasado, y un 15 por ciento más de superficie.

Las empresas participantes en Sustainable Experience apuestan por una producción respetuosa con el medio ambiente y con criterios sociales y económicos responsables. Un modelo con el que cada vez hay más firmas comprometidas, que se suman a un proceso que tiene en cuenta tanto las materias primas y su procedencia, como la presentación final al cliente, las diferentes fases del proceso de confección e, incluso, el reciclaje.

MB Mallorca, Momoc, Anuscas Family, Coba Complementos, Tadoro Tuduri, Beatriz Constán, Brissus, Souls Iberia, Leo Jiménez, Artaps, Root Sunglasses & Watches, Averse, Intiferreira, Ines De La Calzada, Inia Nandez, Jostun, La Higuera de Grazalema, y Ray Musgo son algunas de las firmas participantes en esta edición de Sustainable Experience, con propuestas de moda mujer, hombre y niño, calzado, marroquinería, baño, bisutería, accesorios, complementos, gafas, relojes e industria auxiliar. Portugal, Australia, Finlandia, Holanda, Bélgica, México y España son los países que tendrán representación en esta área.

Asimismo, las Asociaciones de Moda Sostenible de España (AMSE), Murcia (MSM) y Madrid (MSMAD) mostrarán el trabajo que realizan sus asociados y compartirán sus conocimientos. Además, tendrán también presencia la plataforma de formación SLOW FASHION NEXT, el centro tecnológico INESCOP y la Revista alemana especializada en Moda Sostenible LUXIDERS MAGAZINE.

Una extensa participación que refuerza el sector MOMAD Sostenible dentro de la feria y contribuye a consolidar la posición de MOMAD como uno de los grandes salones comerciales internacionales, donde se reúne una oferta global de Moda, poniendo especial énfasis en las necesidades específicas del mercado en cada momento. Asimismo, la presencia de este sector en la feria, permite integrar a la Moda Sostenible en el canal de la moda general.

AMPLIA PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Las actividades del sábado 8 de septiembre del Foro MOMAD estarán dedicadas a la Moda Sostenible. Con el título ¿Qué materiales debo usar y por qué si quiero ser un diseñador de Moda Sostenible?, Gema Gómez, de la empresa Slow Fashion Next, dará su visión sobre este tema. Mikel Feijoo Elzo, fundador y director general de SKFK, hablará de Moda Sostenible.

Por otra parte, se celebrará una mesa redonda, sobre El Total Look de la moda sostenible, valor visual y valor emocional, moderada por Susana Vela Covisa, coordinadora de Sustainable Experience, en la que participarán Belvis Soler, Fundadora y Directora de Luxiders Magazine; María López Escorial, Consultora de Innovación Social, redactora de Planeta Futuro de El País y Compromiso Empresarial; y Marisa Fatás, Redactora de medios de moda y Directora de Contenidos VEIN Magazine.

A continuación Paula Gorini, Presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Murcia, impartirá una ponencia sobre Moda Sostenible y producción textil. Otra manera de producir es posible. En la jornada del sábado también se abordará cómo identificar las prendas elaboradas bajo parámetros de sostenibilidad en la ponencia Labels de Slow Fashion VS Fast Fashion. Aprende a leer las etiquetas de la ropa, a cargo de Marina López, Presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de España.

En torno a la Economía Circular, se celebrará la mesa redonda Economía Circular y sus aplicaciones a la industria textil, desde el tratamiento del residuo hasta su aplicación en moda, en la que participarán Anabel Rodríguez, Presidenta de la Fundación para la Economía Circular; Paloma García López, Presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid; y Sylvia Calvo, Diseñadora especializada en Economía Circular.

El consumo de las pieles en moda: Piel alimenticia VS. Piel vegana será el tema de otra mesa redonda, moderada por Susana Vela, en la que intervendrán Ana Belén Muñoz, Responsable del Departamento de Medio Ambiente de INESCOP, y Gema Gómez, Directora de Slow Fashion Next. Asimismo. Gema Gómez, de Slow Fashion Next, hablará sobre ¿Qué materiales debo usar y por qué si quiero ser un diseñador de Moda Sostenible?