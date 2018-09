Retromovil vuelve el 30 de noviembre con un tributo a Porsche por su 70 aniversario

Publicado 19/09/2018 14:26:45 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Salón Retromóvil Madrid celebrará su XVI edición del 30 de noviembre al 2 de diciembre en la Feria de Madrid con un tributo a Porsche por su 70 aniversario, ha informado Ifema en un comunicado.

Además de adelantar su celebración dos semanas, el Salón tendrá como novedad que se traslada al pabellón 3 de IFEMA-Feria de Madrid, aumentando un poco más la superficie expositiva, superando ahora los 16.200 m2.

El pabellón 3 está constituido por una superficie diáfana y rectangular, que va a contribuir a condensar el buen ambiente que se registró en esta feria, que contó con 22.000 asistentes en su XV edición.

PORSCHE BRILLARÁ POR SUS 70 AÑOS

Retromóvil Madrid ya está definiendo un programa de contenidos y actividades variado, confirmándose que habrá un gran stand dedicado al 70 aniversario de la marca Porsche, que será sin duda uno de los espacios expositivos de referencia.

En el stand dedicado a la firma germana se podrán ver alrededor de una quincena de diferentes modelos, desde un Speedster hasta un 911 de última generación, pasando por el 959, 944, 968, etc., etc. No en vano, Porsche es una de las marcas que mayor número de vehículos clásicos tiene en circulación.

Además, y para completar este acto de homenaje a Porsche, se organizará una concentración durante el fin de semana para que los propietarios de alguno de los modelos germanos puedan disfrutar de una jornada especial, reuniéndose en un espacio exclusivo.

TRIBUTOS AL 1430

Por otra parte, dado que el Seat 1430 cumplirá 50 años en unos pocos meses, Retromóvil Madrid prepara un importante homenaje al modelo, el primero que se celebrará en España con motivo de dicha efeméride.

El Seat 1430, denominación que aludía a su cilindrada, fue presentado en el Salón del Automóvil de Barcelona en el año 1969 y medía 4 metros de longitud, con un peso de casi 1.000 kilos. Posteriormente salieron al mercado motorizaciones especiales de 1.600 y 1.800 cc.

También hubo versiones especiales y variantes de carroceros y talleres diversos, como Serra, Ddauto o Inducar, que hoy alcanzan buenas precios en el mercado de clásicos.

Retromóvil ha reservado un stand de 250 m2 para esta fiesta alrededor del emblemático coche, con la exhibición de diversas unidades, con diferentes motores y acabados, en colaboración con el Club Nacional Seat 1430, 124 y 124 Sport.

Además, se ha programado una concentración de este modelo para el sábado día 1 de diciembre, a las 10,00 horas de la mañana, de forma que los aficionados que acudan en dicha jornada los puedan contemplar en el aparcamiento de clásicos de Feria de Madrid reservado a tal fin.

RESERVA DE PARKING Y DESCUENTOS EN TICKETEA

El Salón Retromóvil Madrid introducirá un sistema de reserva de plaza para los propietarios de vehículos clásicos que deseen acudir a la feria al volante de sus coches o motos y estacionarlos en el Parking de Clásicos, una zona gratuita y limitada en el número de plazas para vehículos de al menos 30 años, según la nueva normativa vigente.

Así, los interesados podrán hacer la reserva de su plaza de estacionamiento a través de la plataforma de venta por internet Ticketea, al mismo tiempo que obtienen la entrada de la feria, que se vende con un descuento especial del 20%.

La entrada General Anticipada en Ticketea costará 12 euros, frente a los 15 euros de la venta en taquilla, y además podrá reservarse la plaza de aparcamiento para vehículos clásicos mediante la compra de una entrada de 6 euros para el parking, que se reembolsará una vez se acuda a IFEMA-Feria de Madrid (PARKING AZUL) con el citado vehículo de al menos 30 años.

Esta entrada de aparcamiento es por tanto gratuita, devolviéndose el importe una vez finalice el evento a la misma cuenta bancaria desde donde se haya hecho la reserva.

El plazo para la compra de la entrada y la reserva del aparcamiento finaliza el 29 de noviembre, víspera de que comience el certamen, que se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre en el pabellón 3 del recinto madrileño.

La organización se reserva el derecho de admisión de los vehículos clásicos, por lo que los propietarios deben asegurarse que cumplen los 30 años de antigüedad, y mantienen el adecuado estado de originalidad y conservación.