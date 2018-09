La XXVI edición de la Feria Estampa contará con un millar de artistas, 75 galerías y 5 proyectos institucionales

Publicado 18/09/2018 14:24:46 CET

Ángela de la Cruz, Premio Nacional de Artes Plásticas, artista invitada de esta edición

MADRID, 18 Sep.

La feria de arte contemporáneo Estampa celebrará su XXVI edición entre los días 18 y 21 de octubre de 2018 en un nuevo espacio, las instalaciones de Ifema en Madrid. Este año contará con la participación de 75 galerías de arte contemporáneo y cinco proyectos institucionales, con cerca de un millar de artistas nacionales e internacionales, incluidos tanto dentro del programa general como en el programa comisariado 'Contraindicaciones' y en la sección 'Solo Proyects' y el programa institucional.

"Estampa se moverá en dos polos: la tradición y lo más contemporáneo", ha asegurado a Europa Press el director de Estampa, José María de Francisco al tiempo que ha destacado como principal novedad la coorganización con Ifema así como la participación de la artista española "más internacional", Ángela de la Cruz, que será la artista invitada de este año. Asimismo, De la Cruz, será la protagonista de uno de los foros, dirigido por el crítico Fernando Castro Flórez, que analizará la renovación y la transgresión en la pintura española.

"Es un placer trabajar con una de las pintoras con más proyección en el mercado global. Ángela ha terminado ya una serie de pinturas para presentar en la feria. Además, hemos hecho un libro especial que recoge esta serie y otros trabajos críticos que van a ser muy importantes para su bibliografía", ha explicado de Francisco.

Ángela de la Cruz (A Coruña, 1965) se trasladó a Londres a finales de los ochenta donde ha expuesto en el Camden Arts Center con la muestra 'After' y fue nominada al Turner Prize. Siete años después fue galardonada con el Premio Nacional de las Artes Plásticas (2017).

Por otro lado, como en cada edición participan las principales galerías de arte contemporáneo españolas a través de 75 proyectos de arte contemporáneo, "articulados de varias formas".

Entre las galerías participantes destacan Juan Silió (Santander); Galería Cayón (Madrid, Menorca, Manila); Miguel Marcos (Barcelona); Rafael Ortiz (Sevilla); Pilar Serra (Madrid); Juana de Aizpuru (Madrid); José de la Mano (Madrid); Moisés Pérez de Albéniz (Madrid); Carreras Múgica (Bilbao); Max Estrella (Madrid); Espacio Bernal (Madrid); Carlos Carvalho Arte Contemporánea (Lisboa); o T20 y Art Nueve (procedentes de Murcia), entre otras.

"Somos una feria internacional --manifiesta de Francisco--. No queda otra al tratarse de una feria de arte contemporáneo hecha por galerías españolas y portuguesas para difundir nuestro mercado, artistas y galerías a un público internacional".

Además, dentro del Programa Institucional, Castilla-La Mancha dedicará un stand al Museo Municipal de Valdepeñas y a su colección Premio de Pintura con una muestra comisariada por Enrique Andrés Ruiz, quien moderará una mesa junto al crítico Juan Manuel Bonet y Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas y miembro de la comisión de Cultura del Senado.

"Hay colaboraciones institucionales importantes como del ayuntamiento de Madrid, con un proyecto de Río de Janeiro, del Museo del Grabado de Marbella con una exposición de Jaume Plensa del grabado maravillosa o con la comunidad de Castilla La-Mancha, que también tiene un proyecto sobre el premio más antiguo de pintura que hay en España", apostilla el director de Estampa.

'CONTRAINDICACIONES' y 'SOLO PROYECTS'

En cuanto al programa 'Contraindicaciones', pretende "romper con la unidad de pensamiento" y con la "linealidad expositiva" a través de las ideas de "oposición, conflicto, distensión o discusión" para representar el choque de ideas y valores, según han informado sus impulsores.

Las galerías participantes en el programa son Espacio Valverde (Madrid); Ponce + Robles (Madrid); Isabel Hurley (Málaga); Espacio Olvera (Sevilla); EspaiTactel (Valencia); y Saro León (Las Palmas de Gran Canaria).

Por su parte, 'Solo Proyects' mostrará cinco proyectos de otros artistas de las galerías José de la Fuente (Santander), con Tania Blanco; Rafael Pérez Hernado (Madrid), con Felicidad Moreno; ATM (Gijón), con Jesús Herrera; F2 (Madrid), con Katja Angeli; y Rosa Santos (Valencia), con Mira Bernabeu.

'UNA VERDAD SOSPECHOSA', UN PROYECTO DE ARTISTAS INTERNACIONALES

En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y comisariado por Violeta Janeiro también se desarrollará el proyecto 'Una verdad sospechosa' mediante la proyección del trabajo de varios artistas internacionales que emplean el rodaje desde distintos géneros.

Participan artistas como la portuguesa Filipa César y el británico Louis Henderson con el film 'Sunstone'; El Colectivo de los ingrávidos con 'Coyolxauhqui', de México; la española Eli Cortiñas con la película 'Quella che camina'; Pauline Curnier Jardin, con 'Explosion Ma Baby', de Francia; Nazli Dincel, con 'Between Relating and Use', de Turquía; Tatiana Fuentes Sadowski, con 'La Huella', de Perú; Sophie Mallet, con 'Our Gelatinus Past', de Reino Unido; y Jean-Gabriel Périot con la proyección de 'De la joie dans ce combat', de Francia. Son en su mayoría películas que se presentan por primera vez en España.

Este programa se completa con dos mesas redondas que se desarrollarán de manera performativa y en las que participarán Marla Jacarilla, que trabaja la falsificación a partir del discurso y Eulalia Valdosera, cuyo trabajo se desenvuelve a partir de la fenomenología y la psique.

Además, por tercer año consecutivo, hablarenarte organiza 'Residencias Exchange', el Programa Curatorial de Estampa, con el apoyo del Programa de Acción Cultural Española (AC/E) para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) y la colaboración de AECID y Matadero Madrid.

El encuentro, paralelo a la Feria Estampa, tiene como principal objetivo introducirlos en el ámbito artístico español y generar redes entre agentes culturales locales e internacionales, a la vez que pone en valor la figura de las residencias artísticas como espacios fundamentales para el apoyo a la creación.

PREMIOS DE ADQUISICIÓN Y BECAS DE RESIDENCIA

Los premios de adquisición y residencias artísticas que se otorgan en Estampa son otro de los aspectos más destacados. Como en anteriores ediciones se entregarán el transcurso de la feria.

Entre los premios se encuentran el premio-adquisición DKV; el premio Comunidad de Madrid/Estampa; la Beca de Residencia Estampa/Casa Velázquez; el premio Colección Navacerrada; el premio Colección Campocerrado; el premio Colección Kells; el premio Colección Jiménez Rivero; y el premio al Mejor Stand Estampa 2018.