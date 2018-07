Fenadismer denuncia que los radares "dificultarán gravemente" el reparto y distribución de mercancías

Actualizado 31/03/2008 15:48:18 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) - RENSA

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) denunció hoy que los radares de la M-30 "dificultarán gravemente" el reparto y distribución de mercancías, al impedir circular a los camiones por la circunvalación y contribuir a una mayor congestión del centro urbano.

Como consecuencia del anuncio del Ayuntamiento de Madrid de poner en marcha los radares que vigilan los nuevos túneles de la M-30, mediante los cuales se sancionarán a todos los transportistas que circulen por dicha vía de circunvalación con camiones de tonelaje superior a 7'5 toneladas, Fenadismer denuncia "la política de hostilidad que el Consistorio está llevando a cabo los últimos años contra el sector del transporte de mercancías por carretera".

Todo ello "dificultará gravemente la distribución y el reparto de mercancías en el municipio de Madrid, y agravará el problema de congestión circulatoria de las calles alternativas en el interior de la ciudad por cuanto se generará un mayor tránsito de la ciudad ante la prohibición de que puedan utilizar la M-30", asegura Fenadismer en un comunicado.

Además, a su juicio, la medida adoptada por el Ayuntamiento de Madrid no tiene precedente ni justificación alguna desde el punto de vista de seguridad vial y de mejora de la circulación con los criterios aplicados por otras Administraciones Públicas titulares de vías y túneles de alta capacidad, similares al de la circunvalación M-30, en los que no existe establecida limitación alguna al tránsito de camiones por motivos de seguridad. Es el caso, por ejemplo, los túneles de la M-40, los túneles de Guadarrama en la AP-6, el futuro túnel de cierre de la M-50, etc.