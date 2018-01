Activada la comparecencia de Cifuentes sobre Lezo el 2 de febrero a expensas del informe jurídico pedido por el PP

Actualizado 24/01/2018 18:31:08 CET

La Mesa de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política ha admitido la activación de comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "como consejera del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014" al objeto de informar sobre el caso Lezo para el próximo 2 de febrero; en contra del criterio del letrado y a expensas del informe jurídico solicitado por el PP para evaluar si sería legal la activación de la petición de esta comparecencia tramitada por Ciudadanos.

Según han informado los grupos del PP, PSOE y Podemos a la salida de la Mesa, el letrado de la Cámara regional ha desaconsejado que se hiciera la comparecencia en los términos propuestos por la formación naranja. A pesar de ello, los grupos se han puesto de acuerdo para que Cifuentes vaya a comparecer sobre esta cuestión.

Sin embargo, este viernes la Mesa de la Comisión tendrá que volverse a reunir tras el informe que ha solicitado el PP a los servicios jurídicos de la Cámara regional "para evaluar" si la activación de esta petición de comparecencia es "conforme al reglamento".

"El PP ha intentado parar --la comparecencia de Cifuentes-- y ha pedido un informe jurídico al letrado que todavía no está hecho. En el momento que nosotros lo veamos haremos lo que hemos hecho siempre: respetar la opinión de los letrados", ha indicado el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, César Zafra, a este respecto.

Zafra se ha mostrado sorprendido con la actitud del PP de tener "tanto miedo" a dar explicaciones. "Si ellos dicen que son un Gobierno transparente tendrían las primeras ganas de salir y explicar lo que ha sucedido, por eso hemos impulsado que la señora Cifuentes venga a comparecer y tendrá que dar explicaciones", ha insistido.

Sin embargo, al ser preguntado sobre si Cifuentes podrá ser cuestionada sobre el tema de la no remisión de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con el caso Lezo, a la oposición cuando lo solicitaron en la Comisión, el diputado de la formación naranja ha sostenido que se le preguntará sobre "muchas cosas".

"No he dicho que vamos a abordar el asunto de las actas del Canal, he dicho que voy a preguntar muchas cosas y ella ya verá si me responderá, puede que pregunte unas y puede que pregunte otras", ha dejado en el aire Zafra.

A su juicio, el letrado de la Cámara regional les ha indicado que es una comparecencia que "les sacan un poco del método de trabajo". Sin embargo, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, el portavoz de Podemos en la Comisión, Miguel Ongil; y la portavoz socialista en la Comisión, Encarnación Moya, han sostenido el letrado desaconseja que se haga la comparecencia en los términos que ha hecho la formación naranja.

"Me extraña que hoy venga el PP cuando abandonaba la Comisión y decía que esto era un circo. Pues hoy han venido y no han venido a ayudar, sino que han venido a paralizar porque no quieren hablar de ninguna cosa. Podrán pedir todos los informes que quieran pero la realidad es la que es", ha criticado Zafra después de que el PP se haya presentado a la reunión de la Mesa tras abandonar oficialmente la comisión la semana pasada.

"CIUDADANOS, MUY OPORTUNISTA"

Por su parte, Ongil ha pedido a Ciudadanos que "dejen de esconder decisiones políticas tras opiniones jurídicas", ya que "no se les va a permitir preguntar el día 2 de febrero por la cuestión de las actas, sino por el caso de Emissao.

"Para nosotros es importante que Cifuentes diera explicaciones sobre los papeles que ha estado ocultando a la oposición y creo que habría que poner eso en primer lugar. Entre la obstrucción del PP y la postura de Ciudadanos, Cifuentes se está librando de dar explicaciones", ha lamentado el diputado de Podemos.

Ossorio ha tachado de "grave" que los grupos de la oposición "se hayan apartado del criterio del letrado", ya que, a su juicio, el letrado les ha desaconsejado esta comparecencia "por el prestigio de esta Comisión y porque "era muy forzado" que fuera una sola persona a comparecer" cuando suelen ir "3 ó 4".

"Ellos quieren la foto de Cifuentes en esa Comisión de linchamiento y en esos aquelarres que celebran los viernes y me parece que se están cruzando todas las barreras, cuando ella sí es un referente en la lucha por la transparencia y la regeneración", ha criticado el popular.

Así, el portavoz del PP ha insistido en que la dirigente autonómica "no tiene nada que ocultar", ya que "fue la que puso en conocimiento de la Fiscalía el tema de Emissao". "Es como si en un juicio alguien que ha denunciado un delito se sentara en el banquillo, es así de absurdo", ha ironizado.

Por último, Ossorio ha señalado que lo que han puesto de manifiesto el líder de Ciudadanos, Albert Rivera; el portavoz de Cs en la Asamblea, Ignacio Aguado y el propio Zafra "dando a entender" que Cifuentes podría dar explicaciones en esa comparecencia sobre la entrega de las actas, "demuestra que mienten y que es falso".

"Ciudadanos es un partido muy oportunista y cada vez que se les pilla en un renuncio tienen que mentir. A mí me preocupa mucho que Rivera practique también ese sistema", ha zanjado el popular.

"CIRCO" PARA EL PSOE

La portavoz socialista en la Comisión ha recalcado que "en principio" se ha aprobado un orden del día, pero que "está condicionado por el informe" que ha solicitado el PP. Por este motivo, Moya se ha cuestionado si "hay un acuerdo entre PP y Ciudadanos" de hacer de esta Comisión "un circo y un esperpento porque cada cinco minutos están cambiando y suceden cosas nuevas".

La socialista ha explicado que si Cifuentes comparece ese día sobre el caso Lezo con la petición de Ciudadanos, el objeto de la comparecencia es "sagrado" y "no se le pude presionar para que conteste sobre asuntos que no forman parte del objeto".

La Mesa de la Asamblea de Madrid decidió este lunes no tramitar la comparecencia de la presidenta regional para el 2 de febrero en la Comisión de Investigación por el retraso de la entrega de las actas del Canal, por el rechazo a la misma del PP y Ciudadanos que se apoyaron en un "error en la formulación" de la petición.

Sobre esta cuestión, Moya ha asegurado que esperarán a que se les notifique que la Mesa no admite a trámite esta petición y, después, pedirán una reconsideración sobre esas comparecencias. "Lo que queremos es que se expliquen todo sobre la retención de documentación", ha concluido.