Aguado asegura que llamarán a comparecer a Casado en la comisión de universidades pese a que Fiscalía no vea causa

Publicado 21/09/2018 14:28:12 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este viernes que llamarán a comparecer al presidente del PP, Pablo Casado, en la comisión de investigación sobre universidades en la Cámara regional porque ve "dudas razonables" de cómo ha obtenido parte de sus titulaciones y pese a que la Fiscalía se oponga a abrirle una causa.

Así lo ha indicado Aguado en rueda de prensa en la sede de su partido, tras celebrar una reunión del comité autonómico, después de que la fiscalía del Tribunal Supremo haya informado en contra de la apertura de una causa penal al presidente del PP por delitos de prevaricación y cohecho impropio relacionados con el título del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) porque los indicios son "inconsistentes",

El portavoz de Ciudadanos ha asegurado que "respeta" las decisiones judiciales, porque la Justicia "tiene la obligación de exigir responsabilidades penales y civiles", pero que "los políticos" tienen responsabilidades "políticas" y por ello, crearon la comisión de investigación.

"Ya les adelanto que Casado será una de las personas que pediremos comparecer en esa comisión en la Asamblea, cuando llegue el momento, porque queremos saber su opinión y pedir las explicaciones a las personas que presuntamente se han podido beneficiar de determinadas irregularidades dentro de la Universidad Pública", ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que espera que no solo vaya Casado a comparecer, sino también la exministra de Sanidad Carmen Montón o el exdirector del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde. "Nosotros no juzgamos a nadie, pero exigimos responsabilidades políticas y nuestra obligación es poner en marcha reformas para que estos casos no vuelvan suceder", ha zanjado.