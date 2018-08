Aguado condena la agresión al cámara de Telemadrid pero asegura que no permitirán que se colonice propaganda separatista

Publicado 30/08/2018 14:24:31 CET

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha condenado "enérgicamente" este jueves la agresión al cámara de Telemadrid en la concentración en el parque de la Ciutadella de Barcelona, algo que no quiere que "enturbie" el sentido de la manifestación de ayer y ha asegurado que no permitirán que se "colonice" el espacio público "con propaganda separatista".

Así lo ha indicado Aguado en declaraciones a los periodistas tras una visita a Alcalá de Henares, después de que ayer el cámara fuera agredido en la manifestación convocada por Ciudadanos en el parque de la Ciutadella de Barcelona para mostrar su rechazo a otra agresión a una mujer el sábado en el mismo lugar cuando retiraba lazos amarillos.

"Condena enérgica a esta agresión y todas las agresiones, porque en democracia no cabe la violencia, pero no me gustaría que este incidente enturbiara el sentido de lo que ayer pasó en Cataluña que fue reivindicar la normalidad del respeto a las leyes y a la constitución y exigir la neutralidad de los espacios públicos en Cataluña", ha sostenido el portavoz de Ciudadanos.

En este punto, Aguado ha indicado que "ante la dejadez" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no van a permitir "que se siga colonizando el espacio público con propaganda separatista". "Vamos a seguir retirando lazos amarillos para garantizar la convivencia en Cataluña y no nos van a callar. No queremos violencia, no somos violentos, pero no vamos a dejar que nadie nos amedrente", ha aseverado.