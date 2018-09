Aguado se presenta como el único candidato con proyecto para Madrid en 2019 frente a los "viejos partidos" acabados

Publicado 14/09/2018 11:02:51 CET

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, se ha presentado este viernes en el Debate sobre el Estado de la Región como el único candidato de cara a las próximas elecciones de 2019 con un proyecto para Madrid frente a los "viejos partidos del siglo XX", en referencia al PP y PSOE.

Durante su intervención en la segunda sesión del Debate, que se celebra este viernes en la Asamblea de Madrid, Aguado ha querido hacer un repaso de por qué su partido llegó a la política frente al bipartidismo y ha admitido la "vergüenza" que siente, por ejemplo, cuando va a unos juzgados y ve a los trabajadores con goteras desde hace dos años o con "doble calcetín" por el frío en las instalaciones.

Tras indicar que el plan con cien medidas que deslizó ayer el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, es un "refrito", ha señalado que el PP no tiene proyecto para Madrid y ha criticado sus políticas en Educación, Transportes o Vivienda, resaltando el caso de la venta de las 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre, ahora en los tribunales.

A esto, ha añadido que el PSOE "no puede ser la alternativa" porque, a su juicio, ha demostrado no saber gobernar, y ha puesto como ejemplo Andalucía, "donde después de 37 años gobernando, tiene un 47 por ciento de paro juvenil". "No pueden liderar un gobierno porque no tienen un proyecto para Madrid", ha insistido.

Para Aguado, en la Comunidad hace falta un "proyecto centrado, liberal, reformista, en definitiva, un proyecto que cuente con un equipo de hombres y mujeres que no tengan las manos atadas o esté obsesionado con protegerse, nombrar a jueces o controlar a las televisiones públicas".

"Necesitamos un gobierno liberal, sin deudas pendientes con nadie salvo con los ciudadanos. No podemos seguir esperando que los viejos partidos del siglo XX resuelvan los problemas del XXI. No queremos seguir así", ha exclamado Aguado, para añadir que puede afirmar "sin miedo" a equivocarse que "la etapa de los viejos partidos, del bipartidismo, ya acabó".

"Su tiempo se acabó, el tiempo de entender la política como un tiovivo, donde da igual si vas en la tacita, en el coche de policía o en el de los bomberos...", ha continuado Aguado, quien cree que los gobiernos tienen que contar con los "mejores". En este punto, ha indicado que en el PSOE o el PP todos "valen para todo, para ser asesores en Las Rozas, consejero de Transportes o ministro de Educación".

Aguado ha concluido haciendo referencia a mayo de 2019, señalando que si los madrileños quieren un gobierno con los principios y valores de los liberales de Cádiz de 1812, tienen que pensar en Ciudadanos, que trabajará "mañana, tarde y noche" para "servir" a los madrileños, "no para servirse a ellos", con el "único objetivo de convertir Madrid en la región más próspera".