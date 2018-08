Aguado reprocha a Sánchez que promueva "la confrontación" y no la reconciliación en el Valle de los Caídos

Publicado 29/08/2018 14:14:35 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, promueva "la confrontación" y no la reconciliación en el Valle de los Caídos.

Así lo ha señalado durante una visita a un colegio del barrio madrileño de Valdebebas después de que el presidente haya manifestado su intención de convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil tras proponer en el Congreso que fuera un centro nacional de memoria.

Tras señalar que Sánchez encabeza "el gobierno del bandazo" por decir "un día una cosa y al otro, otra distinta", Aguado le ha replicado que si quiere "mirar al pasado" y hablar de "un señor que lleva muerto y enterrado 43 años", que sea "para reconciliar y no seguir dividendo".

"Y si hablamos para reconciliar, tiene todo el sentido del mundo que el Valle de los Caídos se convierta en un homenaje a la reconciliación y a todos los muertos en la contienda civil. Si lo que no quiere es esa reconciliación y lo que quiere es la postal y la foto, y seguir dividendo a los españoles, pues seguirá con este discurso errático y enfrentándonos, cuando la solución más adecuada es hablar de reconciliar y no, en un sentido de confrontación", ha censurado.

"Apostamos en mirar al futuro y no al pasado. Y no le he escuchado hablar de las pensiones, de la reforma de la financiación autonómica, del pacto educativo... Hay un gobierno débil, sin rumbo y hipotecado por los independentistas. Y le pido que convoque elecciones", ha concluido.