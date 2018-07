Aguirre cree que Zapatero se presentará como candidato del PSOE a las elecciones generales de 2012

Actualizado 27/01/2010 16:43:40 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que su intuición le indica que el presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, será nuevamente el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en las elecciones.

"Que (Zapatero) se presente o no depende del PSOE. Yo no sé si el PSOE tendrá comité electoral. Yo sobre eso no voy a entrar, serán ellos los que tengan que decidirlo. Si me preguntan qué es lo que creo yo, le digo que el señor Zapatero se presenta seguro, pero ésta es mi opinión que no está basada nada más que en mi intuición", afirmó Aguirre en rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de Madrid.

La dirigente regional aprovechó la ocasión para arremeter contra las políticas emprendidas por el jefe del Ejecutivo en los últimos años, especialmente las económicas, algo que le hacen pensar que Zapatero "no está preparado para sacar a España de la crisis".

Así, manifestó que el presidente del Gobierno mintió en la campaña electoral de 2008 al negar la crisis "cuando todo el mundo decía que existía" y apuntó que "faltó a la verdad" cuando dijo que España "era la mejor preparada para salir de la crisis".

A su modo de ver, Zapatero también mintió cuando dijo que "venían los brotes verdes" y que la economía del país se estaba "recuperando". "Ahora tenemos los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que recogen que España se descuelga de la recuperación económica", indicó.

Para hacer frente a ello, la presidenta madrileña dijo que el Gobierno sube el gasto público un 17 por ciento y aumenta el IVA "cuando el resto de países lo bajan". En este sentido, recordó que este impuesto se incrementará en el turismo, "una de las principales industrias" de España. "Aquí estamos cobrando muchísimo más caros los servicios turísticos, ya sean hoteles o restaurantes . Vamos a tener menos turistas y por lo tanto vamos a ir a peor", sentenció.

A su modo de ver, el jefe del Ejecutivo central "hace lo contrario de lo que recomienda todo el mundo y lo contrario de lo que da buenos resultados" y puso como ejemplo la política que está emprendiendo el presidente de EE.UU., Barack Obama, quien ha acordado congelar el gasto público.

"Para arreglar, esto lo que se les ocurre es convocar a ese comité de sabios, que son los campeones mundiales del paro. Me parece que Zapatero no está preparado para sacar a España de la crisis", apostilló Aguirre, que calificó las decisiones del Gobierno de "meteduras de pata" y "dislates".

La presidenta de los populares madrileños aseveró que el Comité de Dirección del PP ha estudiado hoy los datos del FMI que muestran que España decrecerá y "volverá cifras negativas que tanto cuestan en pérdidas de empleo", con una previsión de crecimiento del 0,6 por ciento frente al 3,9 por ciento del conjunto del mundo o el 10 por ciento de China.