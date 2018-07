Aguirre dice que no conoce en profundidad la nueva 'Ley Sinde' y prefiere no opinar sobre ella por el momento

Actualizado 26/01/2011 13:09:56 CET

GETAFE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este miércoles que no conoce en profundidad los aspectos de la nueva 'Ley Sinde', que finalmente saldrá adelante tras el apoyo del PP, y por tanto, prefiere no opinar sobre ella por el momento.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, Aguirre ha señalado que no ha tenido tiempo de "estudiar a fondo las 'tecnicálitis' de la ley".

"Sí es cierto que yo siempre he sostenido que sería un ataque a la libertad de expresión, de opinión y a la libertad, en definitiva, en la red, el que se pudiera cerrar una web sin intervención judicial, pero tengo entendido que ahora ya hay intervención judicial", ha explicado la dirigente regional.

No obstante, ha insistido en que en este momento no está "suficientemente informada" para dar una respuesta. "No he leído el texto", ha finalizado Aguirre.