Aguirre dice que no exigirá ir en las listas nacionales y que no habla de "futuribles"

Actualizado 26/01/2011 13:47:54 CET

GETAFE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha señalado este miércoles que no exigirá ir en las listas nacionales del PP y que no habla de "futuribles".

"Yo no hablo de futuribles. Quiero aclarar que ayer cuando me preguntaban si iba a exigir ir en las listas como en el 2008 dije: no, ni ahora ni entonces. Sin embargo, algunos de ustedes (los medios) tienen deseos de interpretar otra cosa", ha señalado.

La presidenta ha hecho estas declaraciones al término de la reunión del Comité de Dirección del PP, que este miércoles se ha congregado en Getafe y que ha propuesto a Juan Soler como candidato a la alcaldía del municipio de cara a las municipales de mayo.

Ayer, la dirigente regional recordó que hace cuatro años dijo que si para ayudar al presidente del PP, Mariano Rajoy, a ganar las elecciones al Gobierno central había que ir en su lista, ella estaba disponible, una disponibilidad que volvió a mostrar, aunque destacó que también puede echarle una mano desde el Ejecutivo madrileño.

"Hace cuatro años dije que si para ayudar a Rajoy a ganar hay que ir en su lista, yo estoy disponible y lo vuelvo a decir exactamente igual ahora. Lo que pasa es que yo siempre pensé que desde donde estamos también le podemos ayudar a ganar", afirmó en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.