Aguirre dice que no irá a los mítines de Cascos si crea su propio partido, ni siquiera en calidad de amiga

Actualizado 26/01/2011 14:20:02 CET

Reitera su apoyo a "los candidatos del PP, también a la de Asturias"

GETAFE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este miércoles que no irá a los mítines que celebre el ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos en el caso de que decida crear su propio, ni siquiera en calidad de amiga, al tiempo que ha dado por zanjada la polémica surgida con la candidata del PP al Principado de Asturias, Isabel Pérez Espinosa.

Al ser preguntada por si acudiría a los posibles actos de campaña que organizara Cascos, Aguirre ha respondido: "desde luego que no. Yo soy muy amiga de muchos miembros del PSOE y no voy a sus mítines, solo voy a los del PP".

Por otra parte, la presidenta autonómica ha dado por zanjada la polémica con Pérez Espinosa, y ha reiterado su apoyo "entusiasta" a "todos los candidatos del PP", entre las también se encuentra "la de Asturias".

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, celebrado este miércoles en Getafe, Aguirre ha asegurado que da el tema por "absolutamente zanjado", y que lo ha dejado sentado "con toda claridad".

"Mi apoyo entusiasta a todos los candidatos del PP, también a la de Asturias, y simplemente mi comentario que le hice a ella cuando me pidió que fuera allí fue que creía que quizá en este caso no era yo la persona más adecuada", ha expuesto.

Asimismo, preguntada por su relación con Pérez Espinosa, Aguirre ha señalado que la primera vez que la conoció fue en la convención del PP celebrada este fin de semana en Sevilla, ya que participaron conjuntamente en una mesa redonda. "No es una persona de la que tenga su móvil", ha dicho.

"Pero mi posición está clarísima, y la he dicho hasta la saciedad, y que casualidad que es la misma que la del presidente de la Xunta de Galicia (Alberto Núñez Feijóo), pero por lo que se ve a algunos les interesa más que sea la mía en solitario", ha lamentado.

En cualquier caso, ha asegurado que si no va a Asturias es para no "minusvalorar a los periodistas asturianos" que, a su juicio, no dejarían de preguntar su opinión sobre el mejor candidato.