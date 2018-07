Alcobendas última las obras del campo de rugby, que tendrá césped de última generación

Publicado 29/06/2018 16:00:58 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcobendas ultima estos días las obras de remodelación del campo de rugby Las Terrazas, que contará con un césped de última generación, con una base elástica para prevenir lesiones. Se trata del campo donde juega el equipo de la ciudad, que milita en División de Honor, la primera categoría de este deporte en España.

El nuevo campo tiene dimensiones mayores que el antiguo. Su superficie de juego es de 75 metros de ancho por 113 de largo, más un pasillo perimetral y una zona de banquillos exterior.

"La verdad es que es una maravilla ver Las Terrazas con este aspecto, con un césped artificial de última generación. Es una pasada la sensación de andar en él, la amortiguación que tiene y la ventaja para evitar lesiones en las articulaciones. Es una maravilla y un privilegio poder contar con esta instalación" ha confesado Jaime Nava, jugador del Alcobendas Rugby y capitán de la selección nacional.

El nivel del campo se ha bajado 70 centímetros con respecto a la grada y el césped tiene tanto un sistema de drenaje interior como exterior. Los técnicos de la empresa constructora han asegurado que se comportado "muy bien" pese a las intensas lluvias de los últimos meses.

La reforma de Las Terrazas se completa con la construcción de una nueva entrada al campo, todavía pendiente, y de un acceso directo al terreno de juego para un vehículo sanitario. Otras mejoras del campo es un nuevo sistema de riego por cañones, nuevas torres de luminarias para una óptima iluminación, un aseo adaptado para personas con discapacidad y un nuevo cerramiento. La empresa encargada de la remodelación de Las Terrazas ha sido la constructora Seranco por un importe de 782.010 euros.

"El sueño del Alcobendas, un sueño muy antiguo, por fin se ha hecho realidad. Y no solo tenemos un campo de rugby en perfectas condiciones sino con la mejor tecnología constructiva aplicada a este terreno y estoy seguro que va a ser una referencia y homologable a nivel internacional", ha explicado el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa.

Para el presidente del Alcobendas Rugby, Ignacio Ardila, "las nuevas dimensiones internacionales permitirán la práctica deportiva a un número mayor de jugadores y también el nivel de competición que podamos alcanzar". Ardila ha apuntado que posiblemente se estrenará el campo con algún tipo de torneo de pretemporada o un partido de veteranos, antes de empezar en septiembre la nueva temporada de todos los equipos del club.

El Club Alcobendas Rugby cuenta con más de 500 jugadores federados. Tiene un equipo en la máxima categoría del rugby español, el Sanitas Alcobendas, otro en División de Honor B y dos equipos que compiten en las ligas regionales de Madrid. Además, la academia incluye tres equipos para afrontar el salto a la categoría senior (sub 18, sub 16 y sub 14) y la escuela agrupa los equipos de formación de los más pequeños, desde los 6 a los 12 años.