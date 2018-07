Alcorcón, ciudad ‘Gay-Friendly’, con la abstención del PP

Actualizado 26/01/2017 10:53:24 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Alcorcón ha declarado el municipio ciudad 'Gay-Friendly' tras aprobar la propuesta que Ciudadanos presentó en la última sesión, y que contó con los votos a favor de toda la oposición, y la abstención del PP.

La propuesta pide un compromiso real, que se traduzca en acciones a favor del colectivo. Entre las iniciativas que plantean está la de reconocer institucionalmente el Día del Orgullo LGTBI, el 28 de junio, y el Día Internacional de lucha contra la LGTBIfobia, el 17 de mayo.

También prevé realizar charlas periódicamente en centros municipales acerca de cómo tratar la diversidad afectivo-sexual y de género, y temática LGTBI, dirigidos a profesionales o voluntarios que desarrollen tareas informativas o de dinamización con adolescentes, jóvenes y mayores.

Desde el PP no han apoyado la proposición por no haber sido aceptada la enmienda de sustitución en la que planteaban cuestiones como la creación de una unidad policial local especializada en delitos de odio y discriminación, "no sólo del colectivo LGTBI".

Algo que para Ciudadanos es, según ha dicho, irse por las ramas "para no admitir una propuesta que ya engloba todo lo que ustedes quieren incorporar". Los socialistas por su parte han exigido a los populares que cumplan con la ley en materia LGTBI.

ESTACIÓN DE SERVICIO

También ha salido adelante la propuesta de Ganar que pide paralizar la instalación de una gasolinera en el nuevo centro comercial que la firma de inversión española Corpfin Capital Retail Parks levantará en el barrio del Ensanche Sur.

Se trata de un proyecto en el que además habrá un supermercado Simply del Grupo Auchan, un túnel de lavado y 170 plazas de aparcamiento en superficie en una parcela que abarca algo más de 13.000 metros.

Desde Ganar han insistido en que la ubicación de una estación de servicio, "tan cerca de las viviendas, puede suponer un enorme riesgo para la seguridad de los vecinos".

En esta ocasión, el Partido Popular ha votado en contra afirmando que " les piden paralizar "la autorización de una licencia que tiene los informes técnicos favorables por el peligro que pudiera surgir". "No lo podemos hacer porque eso es un delito: prevaricación", ha apuntado.

SEGURIDAD, EMPLEO Y DISCAPACIDAD

Por otro lado, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha aprovechado su informe de Gobierno para resaltar las actuaciones realizadas en el mes de enero, "en el que la seguridad, el empleo y la discapacidad han sido los protagonistas".

Entre ellos, ha reseñado la eliminación de pintadas en fachadas y edificios municipales en más de 23.500 metros cuadrados y más de 20.000 metros lineales, se han reparado 49 islas ecológicas, han limpiado con agua a presión 41 de ellas y 46 fosos y se han recogido 58.000 kilos de cartón durante los 10 primeros días de enero.

También ha subrayado que se entregaron las ayudas dirigidas a las Asociaciones de Comercio y Hostelería para incentivar el comercio de proximidad del municipio y el Concurso de Escaparatismo Navideño 2016.

En el área social ha detallado la reapertura del Centro Ocupacional Carlos Castilla del Pino, que ya está rehabilitado y en el que ya están instalados 88 usuarios, el Ayuntamiento ha cedido una parcela de 900 metros cuadrados a Cruz Roja para la nueva sede que tendrá en Alcorcón y que podría estar lista a finales de 2018.

Del mismo modo, el primer edil ha resaltado la puesta en marcha de una nueva iniciativa para ayudar a las familias a conciliar el trabajo y la vida familiar con la creación del cheque 'Los primeros de la clase', por valor de 200.000 euros.

Asimismo, Pérez ha señalado que ya se ha aprobado la convocatoria de ayudas del 'Cheque bebé' por nacimiento o adopción, que se podrán solicitar hasta el 6 de febrero.

Por otra parte, ha indicado que han concluido las obras de reparación de la cubierta del M4 y la rehabilitación del gimnasio del colegio Los Castillos y se han iniciado actuaciones de mantenimiento integral en cuatro colegios del municipio: Blas de Otero, Parque de Lisboa, Carlos Castilla del Pino y Severo Ochoa.