Almeida cree que si Garrido fuera elegido candidato del PP a las elecciones autonómicas “no se equivocarían”

Publicado 25/06/2018 12:14:14 CET

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que si el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, fuera elegido como candidato del PP a las elecciones autonómicas de 2019 "no se equivocarían".

"Ángel Garrido es un gran presidente de la Comunidad de Madrid y desde luego si fuera elegido el candidato a la Comunidad posiblemente no nos equivocaríamos, pero creo que no es tiempo de hablar de candidaturas nosotros no somos como el resto de partidos que están en ese debate", ha señalado Almeida en declaraciones a los periodistas al término del desayuno informativo organizado este lunes por Europa Press.

Según ha explicado, ahora en el debate en el que están en la región es "en el de que la Comunidad de Madrid siga gobernado" y "continúe haciendo que sea la región líder en España y en el Ayuntamiento", para "seguir denunciando a Manuela Carmena y a su equipo de Gobierno y construir una alternativa para mayo de 2019".