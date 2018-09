Almeida desea a Carmena una pronta recuperación: "Es más importante la salud que el Debate sobre el Estado de la Ciudad"

Publicado 18/09/2018 11:56:59 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha deseado este lunes a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, una "pronta recuperación" y ha añadido que esperan que el Debate del estado de la Ciudad se celebre "cuando Carmena esté en condiciones de afrontarlo", ya que "es más importante la salud que el Debate sobre el Estado de la Ciudad".

"Aún no he podido hablar con la alcaldesa porque estaba en observación, la he enviado un whatsapp, ayer puse un tuit y desde el Grupo Municipal Popular la hemos enviado una cesta de frutas para tratar de hacer más agradable su recuperación", ha expresado Almeida sobre la caída de la regidora al tropezar con un cable en su casa.

Preguntado por posible fechas para celebrar el pleno pospuesto, Almeida ha indicado que será "cuando Carmena esté en condiciones de afrontarlo", pero al PP "sí" le gustaría que se celebrase "de forma inmediata".

"Llevamos unos meses de retraso respecto al calendario normal, normalmente es en mayo, y urge celebrarlo, para que los madrileños puedan escuchar el contenido", ha añadido.