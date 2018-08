Almeida dice que Carmena debería tener "la deferencia y la humildad" de llamar a Dancausa para pedirle disculpas

Publicado 23/07/2018 12:57:27 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, ha afirmado este lunes que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, debería tener "la deferencia y la humildad" de llamar a la exdelegada del Gobierno en Madrid Concepción Dancausa, para pedirle disculpas, después de que la Justicia haya archivado la denuncia del Ayuntamiento contra ella como presidenta del consejo de administración de Mercamadrid.

"Primero, debería tener la deferencia y la humildad de descolgar el teléfono, llamar a Concha Dancausa y pedirle disculpas y decirle: me equivoqué, no todo vale en política, las persecuciones políticas no caben en este momento", ha manifestado Almeida en rueda de prensa en alusión a Carmena, a la que también ha exigido que asuma "responsabilidades políticas" por "haber iniciado una causa general contra el PP y haber fracasado de manera manifiesta".

Almeida ha trasladado el apoyo del Grupo Municipal Popular a Dancausa, "una persona que ha sido injustamente sometida a una persecución, a una cacería, por parte del Gobierno municipal, del equipo de Gobierno de Manuela Carmena", al tiempo que ha calificado el archivo de la causa como "el fracaso definitivo de una causa general, una venganza pueril, hacia equipos de Gobierno anteriores".

En este sentido, ha recordado la comisión de investigación contra los presuntos casos de corrupción de anteriores gobiernos municipales, "declarada ilegal por la Justicia", así como la de la Calle 30, que ha enmarcado en una "persecución política" y una "venganza política" de la que Carmena es "la principal responsable", porque "ha tolerado, alentado y amparado esta persecución".

Asimismo, ha reprochado a la alcaldesa que haya querido reprobar a Dancausa en el Pleno "hasta en dos ocasiones", porque la primera se equivocó al votar.