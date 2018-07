El alumno de Las Musas con un 9,975 en la EvAU tiene como referente a Zapatero y reivindica la Educación Pública

Publicado 15/06/2018 15:15:55 CET

Empata con otro estudiante del Colegio Sagrados Corazones al obtener un 9,975

MADRID, 15 Jun.

El alumno del IES de Las Musas de San Blas Víctor Sierra Marquina ha obtenido junto con otro estudiante del colegio Sagrados Corazones de Moncloa-Aravaca la mejor calificación de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) en la Comunidad de Madrid al obtener un 9,975.

No es casual que este chico de 17 años, con José Luis Rodríguez Zapatero como referente y amante del teatro, haya conseguido este resultado. "Pertenece a una generación de 107 estudiantes brillantes de este instituto", ha destacado a Europa Press el director del centro, José Antonio Expósito.

Víctor ha sumado un total de diecisiete asignaturas con un 10, lo que supone la totalidad de las materias impartidas en los dos años de Bachillerato.

Pese a la brillantez de otros estudiantes de este centro, Víctor Sierra ha sido el primero en situarse a la cabeza en la lista de las mejores calificaciones en la región. El director del instituto ha subrayado la clara "vocación intelectual y humana" de este centro, que ha propiciado que sus alumnos saquen "datos asombrosos" en la vertiente académica.

"No me esperaba estos resultados. Sabía que me había salido bien pero nunca sabes", ha señalado en declaraciones a Europa Press el joven, que ha confesado que incluso estos días de estudio se ha tomado algún descanso para salir.

Su primera opción para estudiar es el doble grado de Economía Matemática y Estadística que imparte la Universidad Complutense de Madrid, pero no descarta otras carreras. Su afición a la economía le llega de su padre, funcionario y que se dedica a invertir en bolsa.

Entre sus logros académicos, cuenta con un reconocimiento al esfuerzo de su propio instituto a través de la Matrícula De Honor en Bachillerato. Este reconocimiento le da una exención en la matrícula del primer año de universidad.

Esta noche celebrará el buen resultado yendo al teatro, una de sus grandes aficiones junto al cine. Y descansará a partir del próximo 20 de junio junto a su familia.

A Víctor le interesa la política "desde pequeño" y tiene como referente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de quien le gusta su "sentido de Estado, su talante y cercanía". Y confiesa que le gustan las primeras medidas que está tomando Pedro Sánchez, sobre todo que en su Gobierno haya muchas mujeres.

Por último, ha querido aprovechar estos momentos para reclamar que haya más medios para la enseñanza pública. Y que haya menos alumnos por clase, ya que a su juicio ello repercute en la calidad de la enseñanza.