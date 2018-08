Amplían con 1.000 nuevos abonos gratuitos la entrada al festival 'Empower Music'

Publicado 20/08/2018 12:12:57 CET

FUENLABRADA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha decidido ampliar con 1.000 nuevos abonos gratuitos la entrada al festival 'Empower Music Fest', en el que participarán 12 bandas compuestas por al menos un 50 por ciento de mujeres.

Los nuevos abonos se suman a los 3.000 que ofertó a mediados de junio la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, y que se agotaron en apenas diez días.

El cartel, con grupos de la calidad de The Big Moon, Belako Carmen Boza, Soledad Vélez, Joana Serrat o Mourn, lo forman un 73 por ciento de mujeres.

El festival 'Empower Music Fest' se celebra los días 31 de agosto y 1 de septiembre en el parque de La Pollina de Fuenlabrada.

El certamen cuenta con la colaboración de Radio3, la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM), Mondosonoro, Ticketea, plataforma responsable de la distribución de los abonos, y Estrella Galicia.

CARTEL

The Big Moon, Belako, Carmen Boza, Soledad Vélez, Joana Serrat o Mourn encabezan el cartel del festival, que contará también con otras bandas como Yawners, Jump to the Moon, Melenas o The Crab Apples.

Las dos bandas restantes, Patio Rosemary y Hércules de Copenhague, lo harán como resultado de su participación en el Concurso Lanzadera y el programa de Incubadora de bandas, respectivamente, que se han desarrollado desde el pasado mes de noviembre en el marco del proyecto Empower Music.