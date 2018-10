Anticapitalistas se niega a aceptar el "chantaje y el decretazo" que implica el proyecto de Carmena

Publicado 10/09/2018 14:46:58 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Anticapitalistas de Madrid ha asegurado este lunes que se niega a aceptar el "chantaje y el decretazo que implica, a su parecer, la decisión de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de participar como candidata en las próximas elecciones municipales "al frente de una agrupación de electores".

En un comunicado titulado 'Construir colectivamente Ahora Madrid para ganar en 2019', después de que este lunes Carmena haya mostrado su disposición para ser candidata a la Alcaldía, Anticapitalistas ha señalado que es "necesario y legítimo" que, quien quiera presente su proyecto político. "Sin embargo, nos negamos a aceptar el chantaje y el decretazo que implica la propuesta que hace Manuela Carmena", han aseverado.

Esta decisión, a juicio de Anticapitalistas, "dinamita los acuerdos sobre los que se construyó el proyecto de Ahora Madrid, liquidando de facto el proyecto común, y que solo busca favorecer un modelo político de representación y gestión personalista, sin contrapesos y sin mecanismos democráticos colectivos elementales", gestionando "de forma particular" un capital político que han construido "entre todos".

En este punto, han subrayado que les parece "especialmente preocupante" que Carmena "parezca más interesada en la integración e incorporación del PSOE a su propuesta electoral que no de quienes han construido el proyecto que le llevó a la alcaldía antes incluso de que ella formara parte del mismo".

"Ahora Madrid se construyó también, como herencia del 15-M, en contraposición y alternativa al bipartidismo. El cambio radical que necesita Madrid solo puede venir desde la lealtad con los movimientos sociales de base y sus reivindicaciones, respetando su autonomía, y no ofreciendo una alfombra roja a quienes durante tantos años han desilusionado con sus promesas de cambio incumplidas", han apuntado.

No obstante, han recordado que aún quedan ochos meses para las elecciones municipales y que aún "hay tiempo, si hay voluntad real", para "reconstruir un espacio municipalista en Madrid capaz de alcanzar acuerdos para reeditar una candidatura democrática y pluralista, con un programa de transformación nítido y que se construya también desde los barrios".

"Imponer, por el contrario, una política sectaria de vetos, exclusiones, un liderazgo personalista y un programa sin elaboración colectiva que busque el consenso con los poderes económicos es, en la práctica, desmontar la experiencia y el impulso que llevó a Ahora Madrid al Gobierno de la ciudad en 2015", han reiterado desde Anticapitalistas.

"EL TRIUNFO DE 2015 NO FUE POR LAS VIRTUDES DE UNA CANDIDATA PARTICULAR"

Asimismo, esta agrupación ha determinado que las elecciones municipales de mayo de 2015 en Madrid "pusieron fin a largos años de Gobierno de la derecha" en el Ayuntamiento, pero que este "triunfo electoral" no fue "fruto de las virtudes de una candidata particular", sino "al proceso de desborde popular que se produjo durante las semanas de la campaña electoral y que tuvo su anclaje en la apertura de un proceso colectivo".

No obstante, a pesar de ese triunfo, Anticapitalistas no hace un balance positivo de los años de Gobierno de Ahora Madrid, aunque sí reconoce "que se han desarrollado muchas políticas concretas en favor de las clases populares de Madrid" cree que "las importantes del programa con el que Ahora Madrid concurrió a esas elecciones no se han llegado a desarrollar".

Así, se han referido a la política de vivienda, al "escaso desarrollo de una ejecución consecuente de remunicipalizaciones" y a la política de urbanismo "donde la Operación Chamartín es el buque insignia de una dinámica que sigue anclada en el ladrillo, la especulación del suelo y el desequilibrio territorial".

"Una política más orientada a la subordinación a los poderes económicos y financieros que a desarrollar un modelo alternativo de urbanismo y de ciudad", han criticado al tiempo que han lamentado que el desarrollo del proyecto de Ahora Madrid haya ido "languideciendo", sin "estructuras reales de debate, decisión y control sobre el grupo municipal" y favoreciendo un modelo "cada vez más corporativo y personalista en donde la lógica de la delegación y la representación ha sustituido al debate colectivo y la democracia de base".

Por último, Anticapitalistas concluye el comunicado asegurando pondrán su "empeño" en los próximos meses en la tarea de "coser y componer" un proyecto "municipalista, democrático, de base, colectivo, plural y radicalmente transformador para Madrid".