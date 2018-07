Antonelli y Boti García reciben el galardón 'Orgullo de Ser' por su activismo "incansable" por los derechos LGTBI

Publicado 06/07/2018 14:11:33 CET

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE y activista transexual Carla Antonelli y la miembro de la comisión consultiva de FELGTB Boti García Rodrigo han recibido este viernes de la mano de CCOO de Madrid el reconocimiento 'Orgullo de Ser' por ser "luchadoras y activistas incasables" por los derechos LGTBI.

La sala 13 rosas de la sede de CCOO de Madrid ha acogido desde pasadas las 10 horas el acto de la II edición de los reconocimientos, que se ha dividido en un diálogo y en la entrega de una figura y un diploma a cada activista.

Según ha explicado la secretaria de Política Social y Diversidad del sindicato, Ana González Blanco, el sindicato ha querido reconocer a estas mujeres por ser "luchadoras y activistas incansables" que lo "demuestran cada día con su lucha". Con estos reconocimientos, ha explicado, el sindicato quiere visibilizar el "trabajo de denuncia y reivindicación de los derechos de las personas del colectivo LGTBI".

Por su parte, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha afirmado que para la organización este acto es "muy especial" porque se trata de una de las "luchas épicas" que se están viviendo en el Mundo y en España en este momento.

"Es una lucha que ha sido muy dura, que nos habéis convencido al movimiento obrero y sindical para que nos uniéramos a ella", ha afirmado Cedrún refiriéndose al colectivo. Además, ha defendido que los "estereotipos están en el mundo del trabajo y hay que romper con ellos".

Al recibir el premio, Antonelli ha destacado que la lucha por los derechos LGTBI "ha merecido la pena" y que al hacerla ha "vivido" más que "sufrido". A su vez, Boti García ha agradecido al sindicato que le haya otorgado este reconocimiento.

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS LGTBI

Posteriormente, las dos premiadas han dialogado sobre la evolución de los derechos LGTBI en la legislación española, los vínculos con el feminismo y sobre el futuro del colectivo.

Así, Antonelli ha repasado la evolución legal desde la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social de 1970 hasta la Ley 13/2005 sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hace más de 40 años, ha explicado la diputada regional, sentían que la necesidad de libertad de ese colectivo y de vivir como querían era mayor que la de la libertad de represión. Además, ha dicho que las "discriminaciones interiorizadas" son las "peores". "Al final creemos que no valemos ni servimos para nada", ha dicho en ese sentido.

La diputada socialista en la Asamblea ha criticado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid incumple "sistemáticamente" la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la Ley de Protección contra la LGTBIfobia, ambas aprobadas en 2016. Además, ha censura que el presidente regional, Ángel Garrido, demostrase en el Pleno de la Asamblea de este jueves "no haberse leído" estas leyes. "El descaro tiene nombre y es el de Ángel Garrido", ha añadido.

Por otra parte, ha criticado que el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, quiso "desviar la atención" en el Pleno al afirmar que es una "majadería" pensar que "no se puede ser de derechas, del PP y además abiertamente gay", en referencia al veto a la presencia del Garrido por parte de los organizadores del Orgullo. A juicio de Antonelli, no invitan al PP a la manifestación del Orgullo porque "no estaban cumpliendo el reglamento" y "llevan riéndose dos años" en la cara del colectivo.

Por su parte, Boti García, ha explicado que el activismo LGTBI es "lo mejor que ha hecho". A nivel legal, ha criticado que en el Congreso de los Diputados se está "retrasando" el trámite de la proposición de Ley registrada en 2017 contra la discriminación de la orientación sexual, identidad o expresión de género y de igualdad social del colectivo LGTBI.

VÍNCULO CON EL FEMINISMO

Para Antonelli, "indudablemente" existen vínculos entre el movimiento LGTBI y el feminista porque "son luchas muy similares". Para la diputada regional, el movimiento LGTBI "no se entendería sin el apoyo" del colectivo de la mujer, quién fue "el primero" que lo hizo.

Por su parte, Boti García ha explicado que ambos colectivos tienen en común a "los mismos enemigos: el patriarcado, las corbatas y todas las iglesias". A su juicio, el colectivo LGTBI no contó al principio con el apoyo feminista porque muchas mujeres feministas eran lesbianas y no querían que se conociera su condición. "A fecha de hoy podemos decir que somos feministas y gracias a esta vinculación hemos podido conseguir logros", ha agregado.

Asimismo, ha criticado al Partido Popular porque ha puesto "la zancadilla y buscado la ruina con persistencia" del colectivo LGTBI. También ha reivindicado que a día de hoy tanto el colectivo LGTBI como el feminista "han conseguido la igualdad social" pero "están muy lejos de tener la igualdad real".