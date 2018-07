Arcópoli denuncia ante la Fiscalía nuevas pintadas en mobiliario urbano en Torrelodones contra colectivo LGTBI

Publicado 27/06/2018 17:22:57 CET

TORRELODONES, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Arcópoli ha denunciado ante la Fiscalía las nuevas pintadas contra el colectivo LGTBI que han aparecido este miércoles en el mobiliario urbano situado frente al instituto público Diego Velázquez de Torrelodones.

Frases como 'Arcópoli not welcome', 'Alcaldesa hemos vuelto' y 'LGTBI not welcome', son las que desconocidos han pintado en estos puntos, que registran por cuarta vez este tipo de mensajes.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Arcópoli, Rubén López, ha señalado que han enviado el escrito a la sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Madrid para que "tengan conocimiento de este discurso de odio" y de la "intimidación" hacia la alcaldesa y a la asociación.

"Este tipo de mensajes son condenables y más con el Código Penal. Es la cuarta vez y queremos que se investigue todo esto con el máximo rigor posible", ha señalado.

López ha hecho alusión a que se trata de la quinta vez que se registran mensajes de este tipo en Torrelodones y ha indicado que "en torno" a la celebración del Orgullo "siempre ocurren este tipo de incidentes".

Así, ha recordado que en San Lorenzo de El Escorial han arrojado huevos a la bandera arco iris. "Vamos viendo que nuestra visibilidad todavía sigue molestando a un tanto por ciento de la población no por eso nos van a intimidar ni mucho menos, si no todo lo contrario", ha resaltado.

En este sentido, ha indicado que han hablado con la alcaldesa de Torrelodones para desarrollar más actividades de "más visibilidad, de divulgación y fomento de la igualdad" del colectivo LGTBI en el municipio por que el deber de su asociación es que los "municipios sean inclusivos con nuestra realidad".

En cuanto al escrito presentado en la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita que "se proceda a abrir las diligencias que correspondan" conducentes al "esclarecimiento de los hechos" y que "ejercite las acciones penales oportunas" contra todas aquellas personas físicas o jurídicas que "pudieran ser responsables de la actividad delictiva".

HECHOS DENUNCIADOS EN GUARDIA CIVIL

En declaraciones a Europa Press, el concejal de Comunicación, Ángel Guirao, ha mostrado el "apoyo" del Ayuntamiento al colectivo LGTBI y ha recordado que las anteriores pintadas aparecieron en los meses de julio y agosto de 2017, y en enero de 2018, por lo que la alcaldesa, Elena Biurrun, presentó una denuncia en la Guardia Civil coincidiendo con la tercera ocasión que se producían estos hechos.

"Este tipo de hechos no sólo son deplorables y lo que deberíamos hacer es intentar que no pasen impunemente. Es difícil perseguirlos y localizar a las personas que los cometen, pero sí al menos desde el Ayuntamiento mostrar nuestra repulsa y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para que se tomen las medidas que e puedan impulsar en este caso", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que los bancos color arco iris y el muro se pintarán de nuevo a su estado original.

IZADO DE BANDERA MULTICOLOR

Mañana jueves 28 de junio, a las 12 horas en la plaza de la Constitución, con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB tendrá lugar el izado de la bandera multicolor en el balcón del edificio de la Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelodones.

En el acto estarán presentes todos los grupos políticos con representación municipal (VxT, PP, Confluencia, Ciudadanos y PSOE) quienes leerán la Declaración Institucional que con tal motivo fue aprobada en el Pleno del Ayuntamiento que tuvo lugar el pasado 12 de junio.