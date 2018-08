Arganda se une a la campaña contra las agresiones sexuales en las fiestas

Publicado 22/08/2018 13:45:20 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de la Concejalía de Igualdad, se ha unido a la campaña contra la violencia de género y violencia sexual, y va a desarrollar una serie de acciones de sensibilización para el rechazo a las diversas conductas machistas, agresiones sexuales y violencia contra la mujer, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Esta campaña tendrá una especial incidencia en las próximas Fiestas Patronales en las que habrá un punto de Información y Atención permanente ante posibles agresiones sexuales en el Recinto Ferial.

El objetivo de la campaña es erradicar la violencia sexual en nuestro municipio y anticiparnos con información y asesoramiento en un espacio, como son las fiestas patronales, en las que es necesario intervenir, debido a que durante las horas de ocio nocturno, por el consumo de alcohol y otras drogas, es frecuente el acoso y las agresiones sexuales a las mujeres.

Intervención que viene avalada por los datos que apuntan que la mayoría de las agresiones sexuales ocurren en los ambientes distendidos y festivos, en los que no se respeta que una mujer no quiera mantener relaciones sexuales. En este sentido, la campaña hace especial hincapié en la necesidad de cambiar la concepción actual sobre la sexualidad, el respeto y el consentimiento.

Precisamente el Consentimiento es el elemento clave de la campaña, y que puede expresarse de distintas maneras. Consentimiento explícito, cuando el Sí significa Sí.

Según el Ayuntamiento, el Sí debe ser siempre consciente y no cuando la mujer está en estado de vulnerabilidad por efecto de la bebida o la somnolencia, bien sea natural o provocada. Del mismo modo, el Sí o el No, debe producirse en un ambiente de libertad y no coercitivo hacia la mujer. Mujer a la que hay que respetar su libertad para poder cambiar de opinión en un momento dado. Y, por último, recordar que No es No, y si no es Sí es No.

Desde el Punto contra la violencia sexual, ubicado en el Recinto Ferial, se difundirán los mensajes de la campaña y se atenderá a las mujeres que hayan podido sufrir violencia sexual a las que se les ofrecerá apoyo, comprensión y la asistencia que requieran.

Los puntos de atención funcionarán durante las Fiestas Patronales los días jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 en horario de 22.00 horas a 04.00 horas de la madrugada. Al mismo deben acudir no solo las personas que hayan sido objeto de una agresión o abuso sexual durante las Fiestas, sino cualquier persona que presencie un atentado de estas características a la dignidad de la mujer.

Además de este punto de atención, durante los días de Fiestas un grupo de jóvenes voluntarios de Arganda, identificados con un brazalete con el lema de la campaña, ejercerán de informadores de la campaña al público asistente al recinto ferial, sobre cómo actuar ante posibles agresiones a mujeres que, de ser agredidas, deben acudir también a la Policía Local.

La Campaña, en la que colaboran la Policía Local, Protección Civil, Peñas Taurinas, Asociaciones, Casas Regionales, Voluntariado y otros colectivos sociales incluye, además del Punto en el recinto ferial, la distribución en el municipio de un folleto titulado "Sin un Sí es No". Díptico que se distribuirá en domicilios, centros municipales, hostelería y comercios, en el que se recoge información de utilidad sobre cómo actuar ante una agresión sexual y dónde acudir.

Campaña que incluye la celebración de unas charlas informativas de dos horas de duración los días 27 y 28 de agosto, con el objetivo de sensibilizar e informar a las entidades colaboradoras, sobre el sentido y objetivos de la campaña.

Para atender a las mujeres que hayan sufrido una agresión sexual en las fiestas o en cualquier momento, existe el Punto Municipal del Observatorio Regional para la Violencia de Género (P.M.O.R.V.G.), donde se ofrece apoyo y acompañamiento ante una agresión sexual, tanto en el aspecto emocional como en el jurídico, sanitario y social.