La Asamblea aprueba la Ley de la Cañada que tendrá que ser ratificada en Pleno el 10 de marzo

Actualizado 28/02/2011 16:37:08 CET

Con los votos a favor del PP y la oposición de PSOE e IU, a la que se han aceptado tres enmiendas

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid ha aprobado este lunes, con los 10 votos a favor del PP y los 7 en contra de la oposición, el dictamen del proyecto de Ley de la Cañada Real Galiana, un documento que tendrá que ser ratificado definitivamente por el Pleno del Parlamento regional el 10 de marzo. La Comisión ha aceptado la enmienda del PP, tres de las cuatro de IU y ninguna de las 20 del PSOE.

La portavoz de IU, Carmen Pérez Carvallo, ha señalado que el proyecto de ley no es el que hubieran querido pero entiende que "hay que dar una solución" al conflicto y que su resolución es "urgente" en fondo y forma. "Es un conflicto social, de orden público, donde se combinan muchos aspectos de diferentes connotaciones que exigen una solución única, pero abriendo las posibilidades de que se adopten las soluciones distintas, según la zona y el problema. Entendemos fundamental la consecución consensuada de una intervención social", ha apuntado.

Carvallo ha reconocido que su grupo parlamentario y el de PP han dialogado y han acercado posiciones bajo el criterio de que los ayuntamientos tienen que tener acceso al terreno desafectado y que ellos son "los que deben dirigir ese proceso urbanístico".

En este sentido, se han aprobado enmiendas de IU, con objeto de que los consistorios los que tengan acceso "preferente" al suelo una vez patrimonializado por la Comunidad y que se garantice la participación de los interesados en el conflicto de la Cañada Real a través de asociaciones acreditadas.

De hecho, también se ha aceptado una enmienda transaccional en este punto en el que la coalición planteaba que se acordaran mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación necesarios para llevar a cabo una plan de intervención social para resolver todas las cuestiones de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos. El PP prefirió que se cambiase el concepto de "intervención social" por el de "acuerdo marco" y así quedó, ha indicado la parlamentaria de IU.

A pesar de todo, la coalición de izquerdas ha votado en contra del proyecto de ley porque considerada "innegociable" que se cambiara el plazo de dos años que establece que si no se han conseguido solucionar tanto del problema social como del urbanístico la Comunidad podría disponer del suelo y vendérselo a terceros. "Entendemos que tiene que ser suelo municipal preferente para frenar al máximo las maniobras especulativas que se pudieran dar porque es un suelo muy interesante", ha argumentado.

POSIBLE CONFLICTO CON LOS AYUNTAMIENTOS

También ha votado en contra del proyecto de ley el Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz, Antonio Fernández Gordillo, lo ha calificado de "brindis al sol" y de "torticera" la actuación del Gobierno regional en todo este asunto y ha indicado que la ley nace "rompiendo el acuerdo" alcanzando en junio de 2009 entre consistorios, Comunidad de Madrid y Delegación de Gobierno. "Los ayuntamientos no quieren ser los convidados de piedra", ha indicado.

"Esta es una ley que no define instrumentos para solucionar el grave problema de exclusión social que tiene las más de 20.000 personas que viven en la Cañada. No hay instrumentos de intervención social. No hay instrumentos de ordenación urbanística ni instrumentos de recuperación medioambiental. Esta ley se limita sólo y exclusivamente a enajenar y desafectar el suelo de la Cañada Real. Al Gobierno regional le obsesiona el suelo y no le preocupan las personas que allí viven y ése es el grave problema que tiene el proyecto de Ley", ha apostillado.

Así, Gordillo ha criticado que hasta diciembre del año pasado no se incorporó el anexo cartográfico correspondiente, que la memoria económica del proyecto es de cero euros y que no se abrió un nuevo proceso de enmiendas. También ha aludido al dictamen contrario "tan conciso y duro" del Ministerio de Medio Ambiente de que el proyecto sobre el asunto y al escrito del Defensor del Pueblo en el que indicaba que no era necesario una ley para resolver la problemática de la vía pecuaria.

"Si se necesita una ley para intervenir en la Cañada Real debería contar con el acuerdo de los administraciones y el mayor consenso político, que no se ha buscado a tenor del resultado de las enemiendas y que no se ha considerado ninguna. En contra, lamentamos que se ha perdido año y medio para evitar el grave problema de exclusión social y poner fin a esta situación de degradación en las puertas del siglo XXI", ha afirmado.

Por otro lado, el diputado socialista cree que "difícilmente" los ayuntamientos podrán solucionar la "patata caliente" que se les avecina. "Me temo que más de un Ayuntamiento a partir de mañana va a salir con una bandera diciendo que éste no es el proyecto de ley que necesitamos para resolver la Cañada Real", ha añadido.

En este sentido, Gordillo considera que el Grupo Popular "ha querido contestar" a la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, con la aprobación también de la enmienda del PP que define el proyecto a su paso por el término de Madrid como 'zona g' --la de menor protección ambiental-- dentro del Parque Regional del Sureste. "Traducido al esperanto, las 'zonas g' nacen cuando se modifica la Ley del Parque porque cuando se había delimitado su ámbito, se habían introducido zonas ya consolidadas. Es decir, que no se quiere solucionar el problema de la utilización de estos suelos a su paso por el Ayuntamiento de Madrid", ha indicado.

"NO HACER TRAMPAS AL SOLITARIO"

En cambio, la portavoz, Elena Utrilla ha señalado que lo que hace la enmienda del PP es "adecuarse a la realidad, es decir, que allí no hay Cañada Real". "La zona en la que se ha planteado ya tiene una situación de las diez zonas 'g' que hay en el parque Sureste por su situación específica. Las leyes tienen que reflejar la realidad y si no es imposible que se solucione", ha manifestado.

Utrilla ha destacado que la Comunidad da vía preferente sobre estos terrenos a los consistorios frente a la posición del Grupo Socialista que, a su juicio, "quería decir a los ayuntamientos lo que tenían que hacer". "Es una buena noticia para que se puedan solucionar los problemas que existen, que no sólo es el de exclusión social. Es dar una solución global, por primera vez un paso al frente", ha dicho.

La diputada 'popular' ha asegurado que el PP ha llegado a un acuerdo "muy impotante" con IU, y de ahí que se hayan aceptado casi todas sus enmiendas, mientras que no ha sido así con las del PSOE porque "planteaba una enmienda a la totalidad". "Por una vez no podemos hacernos trampas al solitario. Desde hace 40 años esos terrenos han dejado de ser Cañada Real y lo que hace la ley es algo que se pidió a la Comunidad para que interviniese, porque cada Ayuntamiento por su lado no lo podía resover. Es una ley y es el primer paso, que dará un resultado muy positivo", ha concluido.