La Asamblea no tramitará la normativa de Podemos para mejorar condiciones térmicas de los centros educativos

Actualizado 21/06/2018 13:51:23 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid no tramitará la proposición de ley del Grupo Parlamentario Podemos que busca mejorar las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos madrileños mediante técnicas bioclimáticas y uso de energía renovables, aunque ha contado con el voto favorable de la formación 'morada' y de Ciudadanos.

La proposición, que ha contado con la abstención del PSOE y el voto en contra del PP, tiene como objetivo minimizar la huella de carbono a lo largo de la vida útil de la edificación y mantener la temperatura del ambiente interior de los espacios habitables de uso docente en un intervalo de temperaturas de entre 17 y 24ºC en invierno y entre 23 y 27ºC en verano durante las horas de uso de la edificación.

En cuanto al entorno de los centros educativos la superficie perimetral libre circundante al centro educativo destinada a patios así como a otros usos, deberá estar protegida por vegetación y arbolado suficiente. Además, se desarrollarán las previsiones para asegurar el mantenimiento del entorno en los centros educativos.

Así, deberán aplicarse estas medidas en los centros docentes públicos de titularidad de la Comunidad, de las corporaciones locales de la Comunidad y de otras Administraciones públicas creadas mediante convenios de cooperación.

También, tendrán que aplicar esta ley lo servicios, programas y actividades educativas de otras administraciones públicas o vinculadas a la Comunidad, las universidades públicas madrileñas y en general todos aquellos centros que se adscriban al mismo en virtud de un convenio.

Por su parte, los centros docentes privados concertados deberán cumplir los objetivos contemplados en el artículo 10 de la ley antes del 31 de diciembre de 2020, que consiste en que el entorno exterior de los centros educativos se adapte al Plan de acondicionamiento bioclimático y renovable.

"CONSTRUIR ABANICOS DE PAPEL"

En el debate parlamentario, que ha tenido lugar este jueves en el Pleno, el diputado de Podemos Miguel Ardanuy ha señalado que esta normativa es necesaria por la situación que sufren muchos centros educativos "supone un problema para la salud para el bienestar y la salud de docentes y alumnos y un menoscabo para el rendimiento académico y la decencia en las aulas", por "el despilfarro de recursos enérgicos" y porque no se puede confiar "solamente en la acción" del Gobierno regional.

Para Ardanuy, no puede resolver un problema "quien no lo entiende". En este sentido, ha recordado las declaraciones del exconsejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, sobre "construir abanicos de papel" o las del portavoz del PP, Enrique Ossorio, en las que señaló que no se podían poner aparatos de climatización "para un mes".

La parlamentaria de Ciudadanos Ana Rodríguez ha hecho hincapié en que para su formación es "importante" el confort térmico así como hacer los inmuebles "más eficientes". "La eficiencia energética redundará en un menor consumo de materias primas y en un menor coste económico", ha defendido al tiempo en que ha incidido en que reporta beneficios a escolares.

Pese a esto, ha asegurado que introducirán enmiendas a la normativa "por la falta de rigor" y en aras de avanzar. Posteriomente, en la línea del diputado de Podemos, ha afeado al Gobierno regional que no cumpla con su "función ejemplarizante" cuando hablan de abanicos o aire acondicionado.

"GESTIÓN NEFASTA"

Por su parte, el diputado del PSOE Juanjo Moreno ha manifestado que "la gestión de la climatización en la Comunidad es nefasta" pero la ley que presentan desde Podemos tiene "deficiencias y limitaciones" así como les ha acusado de "copiar literalmente" la misma normativa que se presentó en Andalucía.

"No todo se arregla por ley pero no nos gusta vetar leyes y por ello optamos por la abstención", ha incidido al tiempo en el que le ha espetado a la formación 'morada' que "coherencia e implicación en el tema lecciones las justas".

La diputada del PP María Gádor ha afeado a Podemos que quieran hacer "un arreglo integral de los edificios", cosa que se hace "con una norma de edificación". "No tiene ningún sentido lo que proponen", ha indicado.

Así, la diputada ha defendido que los alumnos deben estar en las "condiciones adecuadas" pero que el Gobierno ya está tomando medidas, como el Plan de Eficiencia Energética. Asimismo, ha hecho hincapié en que la normativa presentada es "inviable" y menos en los plazos que se proponen.