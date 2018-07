Gallardón dice que para acabar con ETA es necesario detener a los terroristas y hacer uso del apoyo externo

Actualizado 22/09/2008 15:05:51 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó hoy que, para acabar con ETA, los españoles no pueden limitar su esfuerzo "única y exclusivamente" a detener a los terroristas, "a los que hay que poner a disposición de los jueces", sino que es "absolutamente fundamental" hacer uso de cualquier tipo de apoyo externo, no solo económico y financiero, "sino también político y de utilización de las ventajas que el Estado de Derecho da a los partidos políticos" que, según dijo, "no pueden ser utilizados por ETA o cualquiera de sus distintos brazos".

Tras el asesinato del brigada Luis Conde en Santoña (Cantabria), el primer edil madrileño mantuvo que, ante cualquier acción de ETA, "no sobran las palabras". "Siempre que hay un atentado tiene que haber una palabra de condena, de unidad de todas las formaciones políticas democráticas y de condena sin ningún tipo de matices", subrayó.

El regidor insistió en que, además de las palabras, es muy importante que los hechos estén presentes en la Democracia y en el Estado de Derecho. "Como consecuencia de la decisión de ETA de seguir asesinando seguiremos condenando la violencia en España", enfatizó.

Gallardón recordó que ETA "no es única y exclusivamente los pistoleros que mataban y los asesinos sanguinarios", sino que también forman parte de ella "todos aquellos que la soportan y la respaldan".

Finalmente, el alcalde de Madrid mostró sus condolencias a la familia de la víctima y a todos los servidores públicos que asumen "mayores riesgos" para para garantizar las libertades de los ciudadanos.

Por su parte, el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, afirmó que los madrileños se sienten "absolutamente dolidos e indignados siempre que unos criminales atentan contra la vida, contra la paz y el futuro de una persona y de su familia".

Cobo hizo estas declaraciones en un acto de presentación de las vendimias de Ortega y Gasset, iniciativa conjunta del Ayuntamiento de la capital con el Gobierno de La Rioja.