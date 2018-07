La Audiencia Provincial de Madrid juzga a partir de hoy a un acusado de apuñalar a su ex pareja

Actualizado 28/02/2011 6:42:32 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 13 años de prisión por un delito de homicidio para un acusado de intentar asesinar a su ex pareja, a quien asestó diversas puñaladas.

Said K., natural de Marruecos y con residencia legal en España, se sentará en el banquillo de los acusados a partir de hoy. El fiscal relata en su escrito que el procesado mantuvo hasta seis meses antes de los hechos una relación sentimental con la víctima.

En el mes de julio de 2009, la víctima y su hermana se encontraron en la calle con Said y éste les propuso acompañarlas. Las mujeres se negaron, ante lo cual el procesado, con ánimo de menoscabar su tranquilidad, les dijo: "Si te encuentro con otra persona te voy a matar, si no eres para mí no eres para nadie".

Así, las mujeres se marcharon, sin percatarse de que el procesado las seguía. De manera sorpresiva, con la intención de evitar cualquier tipo de defensa y sin mediar palabra, Said se abalanzó de espaldas sobre Said y empezó a asestarle puñaladas en la espalda pese a la oposición de un testigo de los hechos, que intentó impedir la brutal agresión. El procesado se encuentra privado de libertad por esta causa desde su detención ese mismo día.