Ayuntamiento dice que no hace mapas de riegos de delincuencia porque Delegación de Gobierno no le remite informes desde 2006

El director de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid aseguró hoy que el Cuerpo de Policía Municipal no elabora mapas de riegos sobre delincuencia en la capital porque la Delegación del Gobierno en Madrid no aporta al Consistorio datos sobre la delincuencia desde octubre de 2006.

Durante su comparecencia en la Comisión municipal de Seguridad celebrada hoy, Mora señaló que, a pesar de ello, se han elaborado planes específicos sobre este área en 14 distritos de Madrid en los que colabora la Policía Municipal con la Nacional, aparte de otras labores que los agentes locales realizan de forma específica en la capital sobre inspección de locales, mercadillos, venta ambulante, protección, entre otras actuaciones.

Por su parte, el concejal socialista recordó que el Ayuntamiento lleva varios años incluyendo entre sus objetivos la elaboración de estos mapas de riesgos de delincuencia con el fin de atajarla. Por ello, pidió al Gobierno municipal que los ponga en marcha y que "abandonen la prepotencia".

"El portavoz socialista en el distrito de Villaverde trasladó el jueves pasado al concejal del distrito la problemática de seguridad que existe en una zona de Villaverde y el PP le contestó que no nos enterábamos de nada. Y ahora vemos que este fin de semana 11 policías han sido agredidos en ese lugar", señaló Iglesias.

Mora le respondió que la previsión de elaboración de los mapas está fijada para el año 2010, "pero si la Delegación del Gobierno no remite esta información al Ayuntamiento se podrá elaborar un plan de actuaciones y prioridades, pero no técnicamente un mapa de riesgo porque se necesita conocer las referencias sobre tipología de las denuncias, franja y lugar, que tiene el sistema de la Policía Nacional, pero que no se facilitan, a pesar del convenio firmado en 2002 sobre intercambio de información y de la Ley de colaboración en materia estadística".

En este sentido, el director de Seguridad municipal se quejó que un español pueda conocer el conjunto de actuaciones sobre delincuencia incluso por distritos en ciudades como Nueva York, Chicago o Londres y con referencia en el tiempo, mientras que un madrileño no pueda conocer lo que pasa en su ciudad.