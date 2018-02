Ayuntamiento tiene en distintas fases de construcción 2.356 pisos con mirada social porque “no son para hacer negocio”

Actualizado 14/02/2018 17:29:29 CET

Higueras contrasta esta cifra con las 140 viviendas programadas para la capital que tiene la Comunidad aunque la competencia sea autonómica

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), tiene en distintas fases de construcción 2.356 viviendas del compromiso total de alcanzar las 4.000 en la legislatura, todas ellas destinadas al alquiler y dando un giro hacia una "mirada social" con respecto al gobierno anterior, del PP, porque "no son para hacer negocio".

Así lo ha explicado la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, que ha detallado que, con el anterior reglamento, personas que ahora sí pueden ser adjudicatarias y que perciben como ingresos de toda la unidad familiar entre 600/700 euros, anteriormente no podían inscribirse como solicitantes de vivienda en propiedad, que no en alquiler, por no llegar a los requisitos económicos mínimos.

"Sólo podían inscribirse los que superaban tres veces el IPREM y nosotros le hemos dado la vuelta con esa mirada social porque no queremos ganar dinero", ha indicado Higueras, que ha detallado que hay alquileres de solo 65 euros al mes.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha recordado, por su parte, que la competencia en materia de vivienda, tanto en construcción como en proveerla, reside en la Comunidad de Madrid pero es el Ayuntamiento "la primera puerta a la que se llama y a la que se le exige una solución". Higueras ha contrastado en este punto las más de 2.300 viviendas en distintas construcción del Ayuntamiento con las 140 viviendas programadas para la capital que tiene la Comunidad.

79 MILLONES EN OBRA CONTRATADA

De esas 2.536 viviendas en distintas fases de construcción, 970 de ellas están en ejecución de obra iniciada o pendiente de inicio próximo. Se suman 458 en licitación pública, con próxima adjudicación a la constructora y 212 en fase de supervisión de los proyectos y gestión de licencia.

También se incluyen las 200 viviendas intergeneraciones del Ecobarrio de Vallecas en fase de licitación y las 516 en proceso interno de publicación de la licitación para la redacción de los proyectos. En total la obra contratada hasta el momento supera los 78,9 millones de euros.

Manuela Carmena ha visitado los distritos de Villaverde y de Puente de Vallecas, acompañada por los concejales presidentes respectivos, Guillermo Zapata y Paco Pérez. En Villaverde se ha interesado por el desarrollo de las obras de una promoción en la calle de Godella, en San Cristóbal de los Ángeles y, ya en Vallecas, ha comprobado la marcha del Ecobarrio para, a continuación, visitar otra promoción en el mismo distrito situada en la calle Sicilia.

APUESTA POR EL ALQUILER

La regidora ha explicado que se apuesta por el alquiler y no por la venta porque "es lo que la sociedad está demandando" matizando que dentro del alquiler también hay que destinar una parte importante a alquileres sociales. Igualmente ha anunciado que se está desarrollando el nuevo reglamento de régimen interior para ver la posibilidad de acceder de la mejor forma a todos los procesos de adjudicación.

Tras la modificación de sus estatutos, llevada a cabo en 2015, la EMVS ha recuperado la naturaleza con la que fue creada: promover vivienda pública desde una concepción social que permita el acceso a una casa digna a los más necesitados, han explicado Carmena e Higueras. Ese cambio de rumbo ha permitido al Ayuntamiento ceder gratuitamente suelos municipales con una edificabilidad superior a los 115.000 metros cuadrados que, sumados a otras parcelas propiedad de la empresa, se destinan todos a la construcción de vivienda pública en alquiler.

Dichos suelos se encuentran repartidos por trece distritos de la ciudad, como Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Barajas, San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Villa y Puente de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Latina, Arganzuela, Tetuán y Chamberí.

Este conjunto de nuevas viviendas incrementara notablemente el patrimonio de vivienda pública de la empresa municipal que, a finales del pasado año ascendía a 6.044, una cifra muy por debajo de otras ciudades europeas.

Detrás de esa escasez patrimonial hay dos razones, por un lado, "la venta masiva a fondos de inversión llevada a cabo por el anterior equipo de Gobierno" y, por otro, las políticas anteriores que apostaban por la construcción de viviendas en propiedad en lugar de por el alquiler.