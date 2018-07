Bandas madrileñas ganadoras del Mad Cool Talent reivindican más concursos para que los nuevos grupos despeguen

Publicado 16/07/2018 20:13:46 CET

Las tres bandas madrileñas de las nueve ganadoras del Mad Cool Talent de Mahou, WhyWhyka, Tourjets y Los Ramblings, han hablado de sus proyectos futuros tras tocar este fin de semana en el festival de música madrileño, donde también han reivindicado más concursos y oportunidades de este tipo para grupos emergentes y un mayor acceso a locales de ensayo.

El grupo WhyWhyKa comenzó hace tres años tocando en el circuito malasañero, en locales como 'El perro de la parte de atrás del coche', pero ahora quiere abrir fronteras y vocabularios porque "al final la música que se hace en Malasaña es muy minoritaria y para poca gente".

Los cuatro componentes de la banda se definen como 'poperos', con influencias como Gorillaz o Rosalía. "Pop es lo que más abarca y nosotros queremos llevar al máximo público posible. Pop al final es lo que le gusta a la gente. Nirvana es pop, Pearl Jam es pop; lo que de verdad le gusta a la gente es pop. Al final la gran mayoría de las bandas de este festival es pop. Cada uno tiene sus influencias y estilo, pero incluso algún trap es pop", señala a Europa Press Ángel Plasencia, guitarrista de la banda.

El tema con el que ganaron el concurso fue 'Toy Of Life', producido por Juan Sueiro (Fangoria, Miss Caffeina, etc). Lo tocaron el viernes en el Mad Cool junto a otros singles, algunos de ellos en español.

"Sinceramente, ha coincidido el mejor bolo de nuestra vida con el Mad Cool. Ha sido probar el español y hemos flipado con la gente. Es el cambio al español, que te está entendiendo la gente. Transmites mucho más profundo si cantas en tu propia lengua. Y lo estamos viendo ahora. El público reacciona y nosotros estamos mucho más cómodos", sostiene Andrés, el vocalista.

"Estamos empezando a hacer música con el corazón. Debería haber más bandas cantando en castellano. Si miras el cartel de este festival, que es la bomba, es muy anglosajón. En España hay muy buena música. Molaría que saliera una generación que cantara en español. Y nos parece que la lengua española tiene mucho potencial para competir contra el inglés. Las nuevas generaciones o se ponen las botas con el español o a comerse los mocos", auguran.

En esta línea, los componentes de Whywhyka han confirmado que a finales de agosto sacarán su primer single en castellano y en otoño tendrán más bolos y giras por sala. "El formato ahora es ir single a single. Nosotros tenemos un montón. Tenemos unas ansias locas de publicar. Si por nosotros fuera. Esto es muchas horas, sudor, mucho trabajo y ahora empieza a notarse. Esto tiene que ir más rápido sí o sí", exclaman.

TOURJETS, 'GARAGE' DE ALGETE

Los Tourjets también son veinteañeros, de Algete y se conocieron desde la escuela, concretamente en el colegio BASE de Alcobendas. Empezaron a tocar juntos cuando eran menores, con autorizaciones firmadas por sus padres hasta que entraron en el mundo de los concursos y premios a bandas emergentes.

"Ganas un concurso, ganas un poco de dinero y te abren las puertas para tocar en otro sitio. Hay pocas oportunidades en comparación con otros países; pero las hay si tienes muchas ganas y te apuntas a 100 concursos", defiende Nacho, el bajista del grupo, que anima a organizadores e instituciones a levantar más concursos de este tipo.

"Nos han dado un local gratis para poder ensayar y mejorar y eso lo ganamos gracias a Festimad. Los locales de ensayos hay pocos y son muy caros. Hay que dar una oportunidad a la cultura. Hemos pasado de estar en el garaje a tener un local ilimitado para poder expresarse cuando quieras y donde quieras", añaden.

Los influencias de Tourjets son MGMT y Tame Impala, entre muchos otros. Su estilo se mueve entre pop-rock psicodélico, con influencias sesenteras y setenteras, y el dream pop, pero a ellos les gusta resumirlo como "estilo dulce en boca" porque "cada uno tiene una influencia muy distinta". Ya tienen un álbum llamado 'We are', publicado hace menos de un año un dos videoclips, el último grabado en Picos de Europa, un lugar donde componen y ensayan.

"Ahora estamos haciendo cosas nuevas. Desde hace un año conseguimos los locales de ensayo con disponibilidad absoluta y tras dedicarle mucho esfuerzo y energía han surgido diferentes canciones y proyectos que ahora queremos grabar. No sé si vamos a sacar un EP o un LP. Canciones hay, pero no sé cuántas grabaremos", afirman.

Los algeteños reconocen que se sienten presionados para abandonar el inglés por el español en sus canciones, pero no lo harán porque "todas sus influencias cantan en inglés". "Lo importante es hacer algo distinto. Eso nos hace ganar concursos. Y como la está todo inventado. La cosas es crear algo nuevo, como un cocinero", señala el teclista, Juan González.

LOS RAMBLINGS, TRANSFORMACIÓN EN EL ESCENARIO

Los Ramblings son una banda de cinco chicos de que se conocieron de adolescentes en salas de conciertos. Vienen de Navalcarnero, Pozuelo, Las Rosas y el barrio de Legazpi (Madrid). A algunos les apoyaron a sus progenitores a otros no, como a Mario, el teclista. Con el curso de conservatorio de piano clásico a su espalda y futuro ingeniero de energía, a su padre no le gusta que salgan por las noches "a hacer ruido y ponerse a gritar" y que su hijo suba al escenario con albornoz (en invierno y en verano) porque "hace el ridículo".

Con influencias de Arctic Monkeys, Queen of the Stone Age o Sexy Zebra, dicen que hacen "post-garage, acid-surf-hard-rock, mediterráneo, atlántico, tropical y salvaje", aunque lo resumen como garaje 'lo-fi'. "Es el conjunto de todas las cosas que nos molan. No nos encerramos en un estilo. Vamos a grabar un disco y queremos mezclar varias cosas y de ahí nuestra definición. Cuando un tema es parecido a otro ya no nos motiva. Queremos tocar todos los palos posibles. Un día un tema que merenge, y otro de metal", manifiesta a Europa Press Suso, voz y guitarra de la banda.

Los Ramblings parecen 'buenos chicos' en la calle pero luego la "lían" en el escenario. "La procesión se lleva por dentro. Cuando ensayamos piensan que somos unos pringados pero luego se nos pira la pinza y nos preguntan si nos drogamos, pero subimos más sobrios que recién despertados. A veces nos tiramos del escenario al público y eso no le gusta nada a la organización. También nos encantan que se formen los pogos, pogos con amor", apostillan.

El grupo madrileño han anunciado que lanzará un LP con diez temas a finales de año y que seguirá por el momento cantando en inglés, aunque no descarta algún tema en español en el futuro. También seguirán presentándose a concursos.

"Los concursos nos han ayudado mucho, nos han dado visibilidad, difundiendo nuestros temas porque las bandas más humildes no lo tenemos más fácil. No sé cómo terminarán nuestras andanzas por aquí pero gracias a estos concursos podemos decir que estamos haciendo ruido y que estamos creciendo como músicos y personas. Queremos que haya muchos concursos porque ayudan mucho", concluye Mario.