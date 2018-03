Los barrios de Trafalgar y Almenara contarán con una red de apoyo vecinal para atender a personas que se sienten solas

Publicado 17/03/2018 11:12:19 CET

El Ayuntamiento estima que se podrán beneficiar casi 4.000 residentes de los distritos de Chamberí y Tetuán

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los barrios de Trafalgar, en el distrito de Chamberí, y de Almenara (conocido popularmente como Ventilla), en Tetuán, comienzan la próxima semana, tras las acciones previas de preparación, a "tejer" la red de apoyo vecinal preventiva a personas que se sienten o están en riesgo de sentirse solas, de la que se podrían beneficiar casi 4.000 residentes susceptibles de experimentar estos sentimientos.

El despliegue de esta red de apoyo, según informa el Consistorio en un comunicado, se enmarca en el proyecto 'Madrid, Ciudad de los Cuidados' en el campo de la 'Prevención de la soledad no deseada'.

A su vez, el Ayuntamiento indica que esta iniciativa se despliegue en dos barrios de características distintas "facilita el ensayo de esta experiencia piloto para su futura ampliación a otras zonas de la ciudad".

Vecinas y vecinos residentes, colectivos y organizaciones sociales, servicios, comercios, recursos y equipamientos privados y comunitarios de ambos barrios están convocados por el Ayuntamiento de Madrid a las presentaciones públicas e informativas que tendrán lugar este lunes, en el Centro Cultural Galileo, para el proyecto del barrio de Trafalgar. El turno del barrio de Almenara será este miércoles en el Centro Comunitario Josefa Amar.

En cada uno de los actos informativos se presentará también el material que se utilizará en la campaña de difusión: vídeo, dípticos, carteles y pegatinas para los establecimientos que entren a formar parte de la red informal de apoyo, con lemas del tipo 'Aquí colaboramos con el proyecto de prevención de la soledad no deseada', 'Estamos construyendo un barrio sensible y comprometido con la soledad no deseada', o 'Porque la soledad es un problema común, la mejor forma de hacerle frente es entre todos y todas'.

Además, a lo largo del mes de abril, Voluntarios por Madrid realizará acciones de apoyo a la difusión del proyecto en los barrios. De lunes a viernes, recorrerán itinerarios definidos para tomar contacto con los diferentes servicios y comercios del barrio, animándoles a formar parte de la red de observadores informales. Y los fines de semana, los voluntarios realizarán actividades en plazas y mercadillos, donde se colocará una mesa informativa.

Localizado en el sur de Chamberí, Trafalgar tiene 24.517 habitantes, una de las mayores densidades de población del municipio, pertenece al cuarto distrito más envejecido de Madrid y su dotación de espacios verdes es una de las más bajas de la ciudad.

Fenómenos como la gentrificación (con desplazamiento de vecinos con larga residencia en el barrio a otras zonas) genera que la población que recala no establezca lazos con mayores o que los hijos de los residentes mayores no puedan instalarse en el barrio.

"Todo ello incrementa el riesgo de soledad no deseada, como también son más vulnerables las personas con menor poder adquisitivo, las discapacitadas (4,5% en Chamberí); desempleadas (2,5%), inmigrantes (11,9%), familias monoparentales (1,8%) y las personas sin hogar (10% del total en el distrito, según el último recuento, de 2016)", expone el Consistorio.

Otro dato reseñable para el Consistorio es que a pesar de que Trafalgar cuenta con "multitud" de recursos, agentes y actividades, no lo perciben así los residentes. Por tanto, otro de los objetivos de este proyecto es "poner en contacto a la población con los servicios y actividades que puedan satisfacer sus necesidades e intereses".

Finalmente, un "riesgo evidente "para la soledad no deseada, como es vivir solo, afecta en todo Chamberí a 4 de cada 10 hogares, y el 13,5 por ciento es mujer y mayor de 65 años.

Por su parte, Almenara se caracteriza por su "diversidad cultural" y tiene un "diagnóstico inverso" al de Trafalgar, pues tiene "mayor cohesión social y una amplia red de iniciativas de intervención en el ámbito comunitario".

No obstante, tiene un elevado índice de envejecimiento (22%, mayores de 65 años y 10%, mayores de 80), el 8,5 por ciento de su población está desempleada, sólo el 26 por ciento tiene estudios superiores (6 puntos por debajo de la media en la ciudad) y se observa una mayor presencia de colectivos vulnerables, como inmigrantes que trabajan en la economía sumergida.

El número de hogares unipersonales en el barrio es del 35 por ciento, y nuevamente, en un tercio de ellos (13%) viven personas mayores solas, sobre todo mujeres.