Carmena a Arce: "Te pido con cordialidad pero con insistencia que te reúnas con los vecinos y les dediques más tiempo"

Actualizado 13/04/2018 12:22:05 CET

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le ha pedido a la concejala presidenta de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, con "cordialidad" pero "con insistencia" que se reúna con los vecinos del distrito y que les dedique más tiempo.

"Te pido con cordialidad pero con insistencia que te reúnas y que les dediques más tiempo. Te lo están pidiendo los vecinos y te lo estoy pidiendo yo. Si ellos te dicen que hay que hacer más reuniones hay que hacerlas, si nos lo piden lo tenemos que hacer", ha aleccionado Carmena a Arce en la asamblea vecinal de 'Un mes, un distrito'.

La tensión entre alcaldesa y concejala ha ido a más cuando Carmena le ha insistido con entregarse al trabajo con "dedicación". "Así es", ha contestado visiblemente molesta Arce. "Pues estupendo", ha replicado la regidora.

Minutos antes Manuela Carmena ha asegurado ante la concejala Arce que no la cesará y ha defendido que hay que pedir disculpas cuando se hace algo mal y rectificar.

"No voy a cesar a Rommy. Ella hace su trabajo y todos, ella, yo y el de más allá, a veces las cosas no se hacen bien, me he dejado llevar por la falta de equilibrio y hay que rectificar", ha indicado la alcaldesa.