Carmena dice que su relación con Iglesias es "buena" y le parecería "muy bien" que Errejón tuviera "éxito" en Madrid

Publicado 15/03/2018 10:11:20 CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado que sus relaciones con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, son "buenas" aunque no tiene mucho contacto con él, mientras que ha admitido que le parecería "muy bien" que el diputado de la formación morada Íñigo Errejón tuviera "éxito" en Madrid.

En una entrevista concedida a 20 Minutos, recogida por Europa Press, Carmena ha admitido que no tiene "mucho contacto" con Iglesias pero sus relaciones "son buenas". "Ahora Madrid no era de Podemos, integraba a sectores sociales. En estos años, esos sectores se han implicado más en estructuras de partidos y eso hace que el campo de la penetración de los partidos sea más intenso ahora", ha señalado.

Sobre Errejón, ha indicado que le parece "muy inteligente" y aunque no ha tenido "mucho contacto con él", considera que "tiene una visión de la sociedad muy interesante". "Lo valoro mucho y me parecería muy bien que tuviera éxito en sus ambiciones, si las tiene, de convertirse en un punto clave de las instituciones madrileños", ha añadido.

En cuanto a si ella va a querer repetir como candidata, ha indicado que no habla de "futuro ahora" mientras que, preguntada por si Ahora Madrid perdería votos si ella no se presenta, ha señalado que la "sociedad es muy dinámica". "¿Imaginábamos que la manifestación del 8-M iba a tener esa fuerza? Ha pasado algo que no esperábamos. Hay otras personas en el itinerario. Cuando lleguen las elecciones, no sé qué decidiré ni cuáles serían las consecuencias", ha apostillado.

SOBRESEIMIENTO DE BICIMAD

Carmena también se ha referido al caso de Bicimad, que considera que acabará "con un sobreseimiento estrepitoso". En este sentido, ha añadido que "se actuó por necesidad y con eficacia" porque "había que salvarlo". No obstante, no ha querido hablar "de una cuestión en manos de la justicia" aunque cree "que no debe tener ningún tipo de reproche".

En cuanto a los presupuestos y la negociación con el PSOE, ha indicado que el Ministerio de Hacienda va a publicar el decreto que permite a los ayuntamientos usar los remanentes y que hasta el 23, día que sale el decreto, están "intentando hablar sobre todo con el Grupo Socialista".

"Así, si el presupuesto de Madrid puede ser de unos 4.000 millones, el remanente de 2017 son 1.000 millones, que destinaremos a inversiones, y por eso no nos interesa correr demasiado", ha sostenido.