Carmena llama al diálogo y la unidad ante el "problema terrible de la inmigración" con el objetivo de "salvar vidas"

Publicado 18/06/2018 13:55:33 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha abogado este lunes por avanzar en el diálogo entre distintas administraciones y fuerzas políticas ante el "problema terrible de la inmigración", ya que, tal y como ha expresado, "todos" buscan el objetivo común de "salvar vidas".

"Son vidas, no podemos seguir absolutamente anestesiados, y yo diría, no lo estamos... Todos los partidos queremos acabar con esto, pero no todos tenemos la misma visión para solucionarlo, entonces seamos capaces de hablar, dialogar, y hacer programas importantísimos", ha expresado la regidora madrileña durante su intervención en la conferencia sobre inmigración 'Global Compact sobre migrantes'.

Carmena es consciente de que existe "controversia" en esta cuestión, pero ha pedido que esta "no sea áspera y disgregue". "Pongámonos a ver cómo lo resolvemos, y hay una discrepancia respetuosa, cálida", ha propuesto.

"Que sepamos aceptar la discrepancia; ante el problema terrible de la inmigración, nos plantea una problemática que es difíci, y aquí la unanimidad no es lo mejor; todos debemos estar unidos por una vocación única, la de salvar vidas, porque el principio de la dignidad es intangible", ha apuntado.

La intervención de Manuela Carmena ha contado con un agradecimiento al Papa Francisco por su "discurso moral" y por "esa llamada a las personas relacionadas con la gestión política", que da "una perspectiva nueva y trascendente". En este punto, Carmena ha indicado que es "imprescindible" que cuando ocurre un hecho como el del buque Aquarius "la sociedad alce la voz, dirija el discurso y lo protagonice".

Además, la regidora ha hecho público que sintió "orgullo" de ser española al saber que su país, "en un momento en el que se cerraban las fronteras para que un barco lleno de migrantes pudiera atracar, dio esa imagen de solidaridad". "Porque la solidaridad integra de un valor especial la democracia", ha remachado.

En este punto, Manuela Carmena ha asegurado que "también" se ha sentido "muy orgullosa de ser española cuando en otras ocasiones, la Marina ha recogido a muchos inmigrantes".

'WELCOME REFUGEES'

Por otra parte, la regidora madrileña ha recordado que cuando se establecieron los cupos por países en Europa para acoger inmigrantes sirios, "el Ayuntamiento de Madrid pensó que era imprescindible darles la bienvenida". Por ello, ha relatado, colocaron en la fachada del Palacio de Cibeles la pancarta 'Welcome Refugees'.

"Las críticas se fueron diluyendo; algún vecino me paraba y me decía ¿por qué en inglés? Y yo decía, tenemos que buscar que se entienda, se comprenda, hablando de un sector de la población, colectivos sirios, que huían de la guerra", ha expresado.

Además, ha indicado que el letrero permanece --ahora la fachada del Palacio de Cibeles está en obras-- "porque algunas de esas personas, quizá alguien les diga que Madrid está dispuesto a acogerlos".