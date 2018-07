Carmona exige "responsabilidades" en Madrid y emprende el "camino" para unir

Actualizado 21/12/2015 11:51:24 CET

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona ha pedido este lunes "responsabilidades" en la dirección del PSOE-M y ha avanzado que él va a "emprender el camino" para volver a "unir" a los militantes madrileños tras los "resultados decepcionantes" en la Comunidad en las elecciones generales de este domingo.

En declaraciones a los medios tras asistir a un desayuno informativo, Carmona ha sido preguntado por un balance general y sobre si cree que el secretario, Pedro Sánchez, debe asumir responsabilidades, a lo que ha respondido que "ahora es tiempo de los estadistas, no de los tacticistas" y que en el partido "no sobra nadie".

"Tenemos la responsabilidad histórica de tratar de echarnos el país sobre nuestros hombros", ha señalado Carmona a las preguntas sobre si Sánchez debería o no permitir que el PP gobernara. En cuanto a si Sánchez debería irse, ha indicado que "eso lo tiene que decidir el PSOE" y que escucharán las explicaciones en la Ejecutiva que se reúne hoy. "No sobra nadie en el partido, debemos unirnos más que nunca", ha señalado, no obstante.

Pero lo que ha destacado Carmona de forma insistente es que "en Madrid alguien tiene que asumir responsabilidades en la dirección política madrileña" porque "hay que devolver el partido a los socialistas militantes en Madrid". "Se deben asumir responsabilidades. Nace un tiempo nuevo y yo colaboraré y emprenderé el camino para poder unir a los socialistas madrileños tras habernos convertido al PSOE en irrelelevantes en la Comunidad", ha asegurado.

Y es que ha indicado que no va a "permitir que el PSOE sea irrelevante en la Comunidad de Madrid ni que aquellos que han convertido en irrelevante el PSOE en la Comunidad puedan seguir siendo los mismos". "Tiendo mi mano a la unidad para que el PSOE en Madrid deje de cometer errores y estemos todos unidos", ha apuntado.

Sobre quién debe tomar estas medidas en Madrid, ha señalado que deben ser los "militantes madrileños". "Aquellos que han incurrido en errores en Madrid deben devolver la organización socialista a los militantes madrileños, y por eso, estos que han hecho declaraciones esta mañana deberían pedir disculpas", ha añadido.

Su tarea, ha remarcado, va a ser a partir de ahora "unificar el PSOE-M", y "tender la mano a todos" para "colaborar juntos".

LAMENTA QUE MEDINA SE QUEDE FUERA

Sobre el hecho de que el socialista Eduardo Madina, que iba de número siete en las listas, se haya quedado fuera tras conseguir el PSOE en la circunscripción de Madrid seis escaños, Carmona ha indicado que es una "pérdida" para las instituciones "de lo más profundo".

"Me llena de tristeza que decisiones que se han tomado de forma equivocada, en términos generales, nos haya llevado a un resultado tan grave en la Comunidad", ha apuntado Carmona, que ha lanzado su "solidaridad" a Madina, su "respeto más profundo" y ha destacado que es una "pérdida fortísima para las instituciones".