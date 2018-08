CCOO acusa a Van Grieken de incumplir la ley que regula los requisitos mínimos que deben tener los centros educativos

Publicado 21/08/2018 15:05:15 CET

21 Ago.

CCOO de Madrid ha acusado al consejero de Educación a Investigación, Rafael van Grieken, de incumplir de forma "flagrante" la normativa que regula los requisitos mínimos que deben reunir los centros educativos, en referencia a la situación del nuevo colegio público Alfredo Di Stefano.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, ha criticado que el consejero utilizara ayer el término "reorganización" para que otras dependencias del inmueble, como el comedor, sirvan de forma temporal como espacios para dar clase.

Galvín explica que existe un Real Decreto que regula los requisitos mínimos que deben poseer los centros educativos en cuestiones relativas al tamaño de las aulas, la obligatoriedad de que los centros tengan gimnasio, aula de música e informática, aula de usos múltiples, biblioteca o zona de patio que está regulada según la etapa educativa de los niños que estudian en ella.

"Su obligación es cumplir la ley", ha espetado Galvín en alusión al consejero de Educación para exigir que los nuevos centros dispongan ya en su apertura con esos requisitos mínimos.

A su juicio, las declaraciones efectuadas ayer por el consejero "son irresponsables e insensatas y expresan la falta de respeto y consideración hacia el alumnado, el profesorado y las familias de la escuela pública que está sufriendo un maltrato y una discriminación por parte del Gobierno regional y del PP".

Según apunta el sindicato, la situación de este colegio se repite en otros y pueden llegar a 10.000 los alumnos afectados por las construcciones "por fases".

Isabel Galvín explica que los problemas son "muy variados", pues en "unos casos supone dar clase en el comedor, en otros hacer los apoyos o la atención al alumnado con necesidades educativas especiales en los pasillos, o bien en ir al parque cercano a realizar Educación Física o en convertir la salida de emergencia en el aula de Música y de Religión".

Ante este grave escenario, Galvín ha anunciado que CCOO está realizando un informe "completo y exhaustivo" de la situación que presentará próximamente sobre la situación de los centros escolares en la región.

Por otro lado, recuerda que el sindicato ya ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y en los tribunales la situación del CEIP Cervantes. Por ello, avisa que actuará de la misma forma en otros casos que está estudianto.

"La vulneración de la normativa en materia de construcciones no es puntual sino sistemática y eso no puede ser pasado por alto ni salir gratis a los responsables políticos que encuentran en esta forma de actuar una vía para perjudicar el interés general y, en particular, el interés de miles de niños y niñas que ven vulnerado su derecho a la educación y sufren un agravio comparativo irreparable", ha remachado Galvín.

Frente a esta visión, fuentes de la Consejería de Educación han señalado a Europa Press que la Comunidad "sabe que tiene que cumplir la ley y eso está haciendo siempre, también en este caso".

"Los alumnos van a empezar sus clases en sus aulas y todas las aulas y todos los centros, como no podía ser de otra manera, cumplen con la normativa", han apostillado desde este departamento, que tildan de "irresponsable" la acusación vertida sobre la gestión de la Consejería y "sembrar dudas en las familias a pocas semanas de que empiece el curso".