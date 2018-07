CC.OO. cree que Botella es "irresponsable" y "frívola" por decir que los altos niveles de contaminación no son nocivos

Actualizado 26/01/2011 14:55:56 CET

CC.OO. de Madrid ha opinado este miércoles que la teniente de alcalde y delegada de Medio Ambiente de la capital, Ana Botella, es "irresponsable" y "frívola" tras decir en una entrevista que los altos niveles de contaminación que se registran en la capital no son nocivos para la salud de los ciudadanos.

En un comunicado, el sindicato ha considerado que "es necesario basar las opiniones en esta materia en criterios técnicos, y no en ideologías" y ha señalado que, pese a las palabras de Botella, "hay evidencias que demuestran la gravedad de la contaminación en Madrid y la necesidad de aplicar medidas tendentes a reducirla".

Como ejemplo, ha mencionado que según las mediciones de la red municipal las partículas PM2,5 "han superado el valor límite fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 2010 durante 20 días en el área de Escuelas Aguirre y 18 días en la zona de Cuatro Caminos".

Estas partículas "pueden penetrar por vía aérea hasta las zonas de intercambio de gases del pulmón, pudiendo llegar al torrente sanguíneo las más pequeñas, con un grave riesgo para la salud", han continuado desde CC.OO., rechazando así la afirmación de la delegada sobre que los niveles actuales de contaminación en la capital no son nocivos.

"Científicos y doctores españoles de reconocido prestigio han establecido una relación directa entre contaminación por estas partículas y fallecimientos por infarto, cardiopatías isquémicas o ictus, además del ya conocido incremento del riesgo de arterioesclerosis", ha apostillado el sindicato.

Además, aunque reconoce que "hay pocos estudios a nivel internacional sobre la relación entre PM2,5 y salud porque hay pocas ciudades que midan (estas partículas)", investigadores del Hospital de La Princesa y del Instituto de Salud Carlos III de Madrid han concluido en un estudio que "es necesario reducir la contaminación a niveles inferiores a 25 microgramos/m3, concentración a partir de la que se dispara la mortalidad y que es el límite establecido por la OMS".

"CC.OO. de Madrid considera esta información científica fiable, y reclama el cumplimiento de la legalidad europea vigente en nuestra ciudad. Es necesario reducir los niveles de contaminación en Madrid, porque son un riesgo objetivo para la ciudadanía", ha exigido la formación.

Por último, sobre las palabras de Botella señalando que otros países como Estados Unidos cuentan con límites más laxos de emisiones, CC.OO. ha recordado que "los niveles de contaminación admitidos en un país no comunitario no son una referencia, tanto más en cuanto que Estados Unidos es uno de los países más contaminantes del planeta y no un modelo de protección medioambiental ni sanitaria".