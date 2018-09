CCOO redacta un informe con 80 colegios sin construir, en obras o con retrasos en ampliaciones al inicio del curso

Actualizado 10/09/2018 10:43:15 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid ha elaborado esta semana un completo informe de la situación de 80 unos colegios públicos en la región prometidos y sin edificar, con retrasos en las obras, subsanaciones desfavorables, con cambios de planificación, defectos, falta de instalaciones, etcétera.

En el Área Territorial de Madrid capital destaca el nuevo IES Antonio Fraguas de Arganzuela, cuya construcción se inició en 2017 por fases. Se han construido 16 aulas de la ESO, 7 específicas, 4 seminarios, biblioteca, una zona administrativa y una pista deportiva.

Según el Boletín Oficial de la Comunidad, está previsto que comience este curso, pero no está previsto que comience el bachillerato este curso ni el siguiente. Así, los que acaben 4º de la ESO no podrán hacer el bachillerato "a pesar de la falta de plazas de Bachillerato en el distrito".

El caso de prometido IES de Montecarmelo es que apenas se ha empezado a construir, a pesar de que es una demanda de hace una década en el nuevo barrio, de más de 20.000 habitantes. Su edificación apareció en los Presupuestos regionales de 2016 pero "el Gobierno regional no ha concretado el acuerdo de la Asamblea".

Cerca de allí, el CEIP Blas de Lezo estaba planificado como centro de Educación Infantil y Primaria, pero solo oferta 1º, 2º y 3º de Infantil y tiene pendiente de construcción la segunda fase del centro. La fecha inicial prevista de finalización era 2016.

"La adjudicataria ha incumplido plazos y la Consejería ha ido dando fechas sucesivas para una finalización que nunca llega. La última fecha dada es el 31 de octubre de 2018. Las infraestructuras pendientes son 12 aulas de Primaria, 3 específicas, 4 de desdobles y gimnasio. Falta aún por planificar la tercera fase, que incluye aulario, pabellón deportivo y que desde la Comunidad no tienen aún en calendario", se queja CCOO.

El IES Malala de Las Tablas está en primera fase de 12 aulas de ESO y debería haberse entregado hace un año pero la adjudicataria abandonó la construcción con solo el 32 por ciento de la obra que le fue adjudicada gracias a un descuento sobre el precio inicial de licitación propuestos por la Consejería. Según el informe, el centro lleva años de retraso y los alumnos escolarizados el curso pasado han sido ubicados en aulas del colegio concertado Estudiantes, "teniendo serios problemas de utilización del resto de instalaciones, pistas deportivas y laboratorios".

En Usera está pendiente de adjudicar definitivamente el terreno e iniciar las obras del IES Sn Fermín. En Vallecas, el IES Juan Ramón Jiménez lleva 6 años en obras "con todos los plazos incumplidos en cada fase", una situación parecida al CEIP Ángel Nieto.

En San Blas está pendiente de construcción el IES Rejas, un barrio donde no hay oferta de Educación Secundaria y Bachillerato. Los niños tienen a más de una hora en transporte público el instituto más cercano. Tras años de litigio entre el Ayuntamiento y la Comunidad por la idoneidad de la parcela, en julio se hizo público un acuerdo entre ambas administraciones.

En el distrito de Barajas, el CEIP Margaret Thatcher inició su actividad con retraso en Infantil. Actualmente hay construido un aulario, una sala de usos múltiples, un patio para infantil y una cancha de baloncesto. La segunda fase debería haber estado terminada para el inicio del curso pasado y no lo estuvo. Ahora está presupuestada para entrar en funcionamiento para el curso próximo, indica el informe.

MADRID ESTE

En Alcalá de Henares, el IES La Garena lleva años de retraso y según se ha comprometido Educación entrará en vigor el curso que vigente para alumnos de 1º de la ESO. Está previsto que se edifique en tres fases. La primera será de 12 aulas y 3 específicas y 3 aulas de desdobles. En Coslada la construcción por fases de 10 aulas y demás del CEIP Willian Shakespeare va con retraso "y como pronto estarán acabadas en octubre".

En Paracuellos del Jarama, el CEIP Navas de Tolosa lleva varios años en obras. Va por la cuarta fase y la tercera se licitó en 2015. En Rivas, en el CEIP La Luna el curso pasado entró en funcionamiento la primera fase con tres aulas de tres años, una de 4 y otra de 58 años. La segunda fase está pendiente de presupuestar y acordar.

En Torrejón de Ardoz, la construcción del CEIP Bethoveen se publicó en el BOCM en 2016. Este curso se prevé que tenga 1.100 alumnos sin que esté terminada su ampliación, según CC.OO.

MADRID NORTE

En la zona Norte de la región destaca el nuevo IES Fuente Lucha de Alcondas, que finalmente abrirá las puertas este curso. CCOO lleva años reclamando la construcción de este instituto, "pero no es suficiente ante el déficit de los mismos que sufre este municipio".

Además, lamenta la "tardanza" en la creación de este instituto, ya que desde febrero de 2017 lo único que se puede apreciar del avance de las obras es el vallado de la parcela y la ceremonia, con mucho bombo y boato por parte de la Comunidad, de la colación de la primera piedra". Mientras tanto, los alumnos asignados a este centro llevan años trasladados a otros institutos.

Por su parte, el CEIP Héroes del 2 de Mayo de Colmenar Viejo se autorizó su funcionamiento en 2015. Pero como las obras no avanzaban alumnos de tres años solicitante de este nuevo centro tuvo que ser realojado en el CEIP Virgen de los Remedios. En septiembre de 2016 se puso en marcha la primera fase y se ha comenzado la segunda.

"Esta ampliación es del todo insuficiente para resolver los problemas de escolarización en Colmenar Viejo, más aún después de haber cerrado uno de los centros públicos, el Isabel la Católica, en el que se dispone su integración en otro ya existente, el CEIP Soledaz Sainz", ha lamentado el sindicato.

MADRID OESTE Y SUR

El informe subraya retrasos en obras de aulas y otras instalaciones en el IES Alpedrete, el CEIP Clara Campoamor o el CEIP Felipe II. En otros se han aprobado reformas y ampliaciones pero no se ha adjudicado la empresa, como el CEIP Miguel de Cervantes, el CEIP Los Ángeles o el CEIP San Gregorio.

El sindicato también pone en evidencia la construcción por fases del IES Humanes. Se está construyendo un pabellón para la ampliación de tres aulas, "pues la falta de espacios es manifiesta". "En este centro el verano pasado construyeron tres aulas construyendo un porche, pero el tamaño de las aulas era totalmente inadecuado. En esta tercera fase todavía no está incluida la construcción del gimnasio, por lo que el alumnado tendrá que seguir impartiendo las clases de Educación Física en el vestíbulo los días de frío intenso y lluvia", denuncian.

En Fuenlabrada, las obras del CEIP del Barrio del Vivero van atrasadas, por lo que no estará disponible para este curso. "Se argumenta que no ha habido demanda del alumnado, pero es difícil que las familias demanden un centro que no existe en el periodo de escolarización y que no se les facilite información sobre cuándo va a entrar en funcionamiento, sobre cuándo va a entrar en funcionamiento, proyecto educativo, tipo de jornada. Como contrapartida, existen más de 600 niños desplazados a otros barrios de la localidad", señalan.

En Getafe, además de los problemas conocidos en el CEIP Miguel de Cervantes destaca el caso de El Bercial, que tiene que volver a licitarse porque las obras de la segunda fase fueron abandonadas en verano por la constructora, tal y como ocurrió con la primera fase. En la misma localidad, las obras del CEIP Emperador Carlos V, IES Elisa Soriano Fisher y CEIP María Blanchar están en un estado "bastante deficiente" y van retraso.

Como último ejemplo, CC.OO. ha puesto el caso del IES Neill Armstrong, que debería haber iniciado sus clases hace dos cursos en el edificio que está pendiente de construir. "La parcela estaba en manos de la trama Púnica y se paralizó su construcción y los alumnos de Bachillerato han estado dando clases en barracones", han criticado.