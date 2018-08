Cibeles de Cine proyecta el próximo lunes 'La noche de los Campeones'

Publicado 30/08/2018 10:52:36 CET

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cibeles de Cine proyectará el próximo lunes la película 'La noche de los Campeones' en la Galería de Cristal de CentroCentro, una sesión a la que acudirá su director, guionista y actores, según ha informado la organización en un comunicado.

Las próximos filmes que están en cartelera y que proyectarán en este mismo lugar son: 'Muchos hijos, un mono y un castillo' (4 septiembre), 'Call me by your name' (5 septiembre), 'Whitney (6 septiembre), 'Kill Bill vol. 1 y 2' (7 septiembre), 'E.T. El extraterrestre y Los Cazafantasmas' (8 septiembre).

En la sesión de clausura de la quinta edición de Cibeles de Cine, el próximo 9 de septiembre, los asistentes podrán visualizar la cinta 'El Guateque'.

La presentación de 'Campeones' contará con la asitencia del director de la película, Javier Fesser, que ha dirigido cintas como 'El milagro de P. Tinto', 'Camino' o 'Mortadelo y Filemón'.

También acudirá el guionista de la 'La noche de los Campeones', David Marqués, y los actores: Roberto Chinchilla, Jesús Lago, Jesús Vidal y Gloria Ramos Allende López. Además, en este evento también estará presente el director general de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo.

Los actos comenzarán a las 21 horas con un encuentro con el público donde se compartirán anécdotas y experiencias acontecidas durante el rodaje y su promoción. A partir de las 22 horas se proyectará Campeones.

Las entradas a esta sesión pueden adquirirse por 5 euros a través de la web o el mismo día a partir de las 20 horas y hasta completar aforo en la taquilla de Cibeles de Cine.

La persona de apoyo que acuda como acompañante de los espectadores con discapacidad intelectual, puede solicitar su entrada escribiendo a 'beatriz@flamingocomunicacion.es' y 'beatrizasin@gmail.com'.

Como complemento a la cartelera de cine, los asistentes también pueden disfrutar de '20 años en cartel, más de 20 artistas en cartelera', una una exposición aérea comisariada por la 'Revista El Duende' con motivo de su 20 aniversario. Esta muestra se trata de una selección de obras gráficas en gran formato producidas por artistas nacionales e internacionales que encontraron su inspiración en el cine.

Además, los espectadores pueden participar en las actividades especiales y eventos temáticos que regularmente se celebran en torno a las películas programadas. Todo ello en un espacio decorado con mobiliario y atrezzo de cine que ha formado parte de muchos de los rodajes más importantes de cinematografía española.

Como en años anteriores, el aforo es de 700 butacas y la experiencia cinematográfica se potencia a través de auriculares inalámbricos, que garantizan una mayor calidad de sonido en la película.

El precio de la entrada general es de 6 euros y los lunes, día del espectador, el ticket se podrá adquirir por 5. También existen entradas combinadas con cena y consumición (12 euros), y entradas para las sesiones dobles que además incluye dos bebidas (15 euros).

La quinta edición de Cibeles de Cine comenzó el pasado 29 de junio y estará abierto hasta el 9 de septiembre. Su horario de apertura es de lunes a domingo a partir de las 20 horas y las proyecciones arrancan a las 22 horas. Los viernes y sábados también hay una segunda sesión en torno a la medianoche.

114 ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Por otro lado, en estas actividades también colaboran la Federación de Organizaciones de personas con discapacidad intelectual de Madrid que aglutina a 114 asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro.

Desde hace más de 40 años, el proyecto 'Plena Inclusión' contribuye a la inserción de estas personas y de sus familias en la sociedad. Su misión es defender "una sociedad más justa y solidaria, defender los derechos y fomentar la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y de su familia".