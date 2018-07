Publicado 25/06/2018 15:35:12 CET

Cibeles de Cine regresa este viernes y hasta el 9 de septiembre con más de 90 películas en versión original, tanto clásicas y de culto así como los mejores éxitos de la temporada. Repite en la Galería de Cristal de CentroCentro.

La quinta edición está gestionada por la empresa de exhibición cinematográfica mk2, con su agencia de diseño y producción de eventos, Sunset Cinema, equipo que ya realizó los Cibeles de Cine en 2014, 2015 y 2016.

Cibeles de Cine contará con un aforo de 700 butacas y, como en cada edición, todas las películas se escucharán a través de auriculares inalámbricos para un mayor disfrute e inmersión del espectador.

En la programación destaca 'Tres anuncios en las afueras', 'Call me by your name', 'La forma del agua', 'El hilo invisible', 'Isla de perros' o 'Lady Bird'. Otras opciones son 'La llamada', 'Campeones', 'Handia', 'Perfectos desconocidos', 'Verano 1993', 'Verónica' o 'La librería'. Cibeles de Cine también reivindicará títulos de cine de autor como el documental 'Caras y lugares', 'The Florida Project', 'The Square', 'En realidad nunca estuviste aquí' o 'Loving Vincent'.

Para aquellos que su pasión cinéfila se remonte a los inicios del cine, cada domingo podrán disfrutar de los Sunday Classics, con películas como 'Casablanca', 'Vacaciones en Roma', 'Gilda', 'Chinatown' o 'Rebelde sin causa', cuyo protagonista y mito eterno, James Dean, inspira la imagen del cartel de esta edición de 2018, realizado por el artista Borja Bonafuente.

Los nostálgicos de los 80 podrán disfrutar de 'Cristal Oscuro', 'Gremlins', 'Blade Runner', 'La princesa prometida', 'En busca del arca perdida' o 'La historia interminable'.

Para los noctámbulos, todos los viernes y sábados a medianoche regresan las Cibeles Midnight Movies, con 'Carrie', 'El Profesional (Léon)', 'El ejército de las tinieblas', 'Ghost in the Shell' o 'Cómo ser John Malkovich'.

Los más inquietos y curiosos también encontrarán una extensa propuesta de eventos y fiestas temáticas, como la fiesta Fashion Fatale, una oda a los enfant terrible de la moda y el celuloide, donde se proyectará el documental 'McQueen', seguido de la neo-gótica 'The Neon Demon'.

Se celebrará el Día del Orgullo Internacional LGTBI con la proyección de la oscarizada 'Una mujer fantástica', con un acto especial en colaboración con COGAM por la visibilidad Trans. También se homenajeará al recientemente desaparecido diseñador Hubert de Givenchy, con una sesión muy especial de 'Desayuno con diamantes', precedida por un coloquio con protagonistas de la alta costura nacional como Lorenzo Caprile.

PREESTRENO DE MARY SHELLEY

El preestreno exclusivo de la película 'Mary Shelley', protagonizada por Elle Fanning, será el motor de una noche temática por el empoderamiento femenino.

En la sesión especial de 'Campeones' se dará visibilidad a las propuestas del programa Deporte y Discapacidad promovido por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid.

Los más pequeños también podrán divertirse y desarrollar su imaginación en los talleres artísticos infantiles que precederán a películas como 'Ponyo en el acantilado', 'Coco' o 'Peter Rabbit'. Y entre otras propuestas, también habrá espectáculos de live-painting(Loving Vincent), safaris urbanos de street-art por Malasaña (Caras y Lugares) así como fiestas de música y baile con swing (Pierrot el loco) y bailes latinos (Dirty Dancing).

BAR

Además Cibeles de Cine 2018 contará con una amplia y acogedora zona de bar donde se servirá una cuidada oferta gastronómica desde las 20 horas y hasta el inicio de la película, a las 22 horas.

Se rodea de una exposición multidisciplinar de grandes formatos creada por artistas españoles con un enfoque de cine y presentada por la Revista El Duende con motivo de su 20 aniversario. Toda la información se puede encontrar en http://www.mk2sunsetcinema.es.