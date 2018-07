Cifuentes apuesta por regular el aborto con una ley de plazos

Actualizado 26/12/2013 10:48:31 CET

La delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha reconocido este jueves que personalmente no coincide con la "opinión mayoritaria" del PP en lo que respecta a la reforma de la ley del aborto y se ha mostrado más partidaria de una "regulación de plazos que de supuestos" aunque entiende que era algo que iba en el programa electoral y que hay que cumplir.

Preguntada en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre la nueva Ley de Protección de Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, Cifuentes ha indicado que el proyecto está en fase "muy inicial" y que "responde al cumplimiento de un compromiso del programa electoral".

"La gente que se está llevando las manos a la cabeza no lo entiendo bien porque era un compromiso electoral del PP", ha reiterado Cifuentes, quien cree que esta reforma supone una vuelta a la legislación anterior que había en el año 1985, "donde se habla de ley de supuestos". En este punto, ha añadido que ella es más de "ley de plazos" pero que había que modificar la ley socialista de 2010.

En esta última normativa, Cifuentes ha recordado que se contemplaban aspectos con los que no está "nada de acuerdo" como el hecho de que los menores de 16 años puedan abortar "sin conocimiento paterno" o se pueda dispensar como método anticonceptivo la conocida como 'píldora del día después' sin prescripción médica.

"Personalmente mi posición no coincide con la opinión mayoritaria del partido pues estoy más de acuerdo en hacer una regulación de plazos pero tengo que aceptar la medida que ha tomado el partido", ha indicado Cifuentes, quien cree que es un "tema muy complicado" que afecta "mucho" a "toda la sociedad" y provoca "una división grande".

En este sentido, ha reiterado que la ley socialista sobre el aborto no le gusta y que cree que la del 85 "había conseguido ser aceptada prácticamente por el cien por cien de la sociedad". En su opinión, el PSOE quiso "revolver el avispero modificando la ley de manera unilateral" y no fue una "medida positiva". "Lo que ahora está haciendo el PP es volver a la situación anterior", ha señalado.

Cuestionada sobre las discrepancias con su partido en este sentido, ha indicado que no cree "nada excepcional" que en "algunos asuntos algunas personas" piensen "de manera diferente". "Eso no negativo, es positivo", ha apuntado Cifuentes, quien cree que "no puede ser un titular el hecho de que una persona de un partido pueda discrepar".

"Discrepo de más cosas", ha asegurado la delegada, quien ha hablado de que siempre hay "matices importantes" y que no cree que debiera decir una "cosa diferente" a la que piensa. "Igual que no todos los votantes piensan lo mismo de todos los temas, no todos los cargos públicos del PP y militantes tenemos que pensar lo mismo... las opiniones caben todas", ha sentenciado.