Cifuentes no tiene ningún "temor" a ser imputada en Púnica por el contrato de la cafetería: "No puede ocurrir"

Publicado 01/01/2018 14:30:25 CET

Cree que debe ser la justicia la que determine si el caso Inassa y el de Emissao son lo mismo

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este lunes que no tiene ningún "temor" a resultar imputada por el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid siendo ella vicepresidenta del Parlamento madrileño, asunto incluido en la trama Púnica, porque es algo que "no puede ocurrir".

"No tengo ningún temor porque yo sé que aquello se hizo conforme a la legalidad en todo momento", ha indicado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, al ser preguntada por si teme que el juez decida citarla como investigada por la adjudicación del servicio de la cafetería al empresario Arturo Fernández.

Cifuentes ha explicado que ella presidía, como vicepresidenta de la Asamblea, las mesas de contratación, "como ha ocurrido siempre", antes de ser ella vicepresidenta y "ahora es exactamente igual" porque "el vicepresidente primero preside las mesas de contratación".

"Y todas las adjudicaciones, no solamente esa, que se hicieron en esa época, se hicieron siempre conforme a los informes técnicos y siempre por unanimidad de todos los grupos políticos que estaban presentes en la Cámara, por tanto yo no tengo absolutamente ningún temor, ese tema se hizo correctamente", ha aseverado.

Preguntada por qué haría en el caso de que si resultara imputada, ha reiterado que "eso no va a ocurrir". "Es que eso no puede ocurrir. Yo ni me lo planteo porque no puede ocurrir. O sea, uno es investigado judicialmente cuando realmente ha cometido un hecho incorrecto, pero cuando todo se ha hecho conforme a la legalidad, cuando los informes técnicos lo avalan, pues es que es una hipótesis que yo ni me planteo siquiera, por mucho que algunos que algunos les encantaría", ha añadido.

De hecho, ha señalado que el Grupo Parlamentario de Podemos "está todas las semanas en el pleno de la Asamblea intentando dar con ese tema" pero ella tiene "confianza absoluta". En este sentido, ha señalado que el anterior juez instructor "no tomó en consideración" el informe relacionado con este asunto --de la UCO de la Guardia Civil-- "porque no tenía ni pies ni cabeza".

SU GOBIERNO, RESENTIDO

Por otro lado, Cifuentes ha admitido que los últimos casos de corrupción en Madrid han afectado "mucho" a su acción de Gobierno. Preguntada por cuánto se ha podido ver resentido su trabajo, ha indicado que "mucho porque es muy complicado gobernar, es muy complicado gestionar".

"Es muy complicado dejarte la piel trabajando para intentar solucionar problemas, sacar las cosas adelante y que toda la acción de Gobierno, o prácticamente toda, al final pues queda completamente diluida cada vez que hay un caso de corrupción. Y es verdad que los casos de corrupción que hemos conocido en Madrid todos ellos son de Gobiernos anteriores* Gürtel, Púnica, Lezo...", ha enumerado.

No obstante, ha reconocido que son casos del Partido Popular y por tanto, "por mucho" que en su Gobierno "no haya habido en estos dos años y medio ni un solo caso de corrupción", todos estos casos afectan. "¡Cómo no nos van a afectar si la gente está harta de ver políticos corruptos y desgraciadamente la corrupción, yo siempre lo digo, es algo que existe en política!", ha exclamado.

Tras considerar que no hay "partidos corruptos" sino "políticos corruptos", ha admitido que los casos de corrupción les han hecho y les están haciendo "un daño verdaderamente muy grande". "Por eso creo que hay que seguir con una hoja de ruta y es que cuando se detecta alguna cuestión que puede ser irregular o que se puede haber hecho mal pues hay que ponerlo en conocimiento de los tribunales como hicimos nosotros con todo el asunto relativo al Canal de Isabel II", ha añadido.

En el caso de Madrid, ha señalado que no habla de PP "corrupto" pero "desgraciadamente hubo algunas personas en puestos muy, muy, muy relevantes" como es el caso del expresidente de la Comunidad, Ignacio González, o del exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.

"Yo entiendo que la oposición lleva una legislatura renunciando a hacer control del Gobierno, pleno tras pleno lo vemos en la Asamblea, y ellos quieren hablar exclusivamente del pasado, porque ellos quieren hablar de corrupción, porque saben que la corrupción penaliza electoralmente al PP", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que la oposición no habla nunca de su gestión, lo que tiene un "lado bueno" porque "será que no lo están haciendo tan mal cuando no se critica la gestión". Respecto a los casos de corrupción antigua, Cifuentes ha defendido que lleva muchos años militando en el PP, que ha tenido diferentes puestos de responsabilidad, que ha sido diputada, vicepresidente de la Asamblea, delegada del Gobierno, pero el primer puesto de gestión que tiene en la Comunidad de Madrid es ahora que es presidenta.

"Yo nunca ha participado en ningún Gobierno, en ninguno, ni de Esperanza Aguirre, ni de Ignacio González, ni de Alberto Ruiz-Gallardón, entonces indudablemente cada cual se tiene que responsabilizar de aquello que hace y yo me responsabilizaré lógicamente de aquellas cosas que ocurran en mi Gobierno, pero no de aquellas cosas que ocurran con Gobiernos anteriores porque yo siempre, siempre, he denunciado la corrupción venga de donde venga y afecte a quien afecte, me da lo mismo que sea gente de mi partido o de otros", ha zanjado.

CASO INASSA Y EMISSAO

A este respecto, sobre si considera que el caso de Inassa y el de Emissao, en el marco de la trama Lezo, realmente son lo mismo, Cifuentes ha indicado que no lo sabe y que "es algo que tendrá que determinar la Justicia que los está investigando". "Yo tengo una confianza absoluta en la Justicia y estoy segura de que en cualquier asunto que investiguen llegará hasta el final y como confío en la Justicia pues además creo que harán lo que tengan que hacer", ha añadido.

Preguntada por qué la Comunidad de Madrid decide abandonar la operación de Inassa, que no supone pérdidas en estos momentos, la presidenta madrileña ha recordado que a principios de legislatura se plantearon que querían que el Canal de Isabel II "volviera un poco a lo que era en el origen: una empresa de aguas, pública y hacerlo principalmente en Madrid".

En este punto, ha indicado que "no es una cuestión estratégica", y que, de hecho, esta decisión "no se tomó como consecuencia del caso Lezo", sino que fue algo que el Gobierno regional, con la dirección del Canal, ya plantearon desde el principio de la legislatura. "No lo quisimos decir en ese momento, y el caso Lezo lo precipitó un poco todo, porque si nosotros en ese momento anunciábamos la intención de vender nuestros activos en Hispanoamérica hubiera producido instantáneamente una bajada del precio de los activos, cosa que desgraciadamente ocurre, pero bueno, era algo que teníamos pensado", ha apuntado.

Cifuentes quiere que el Canal se centre, "sobre todo en el agua de Madrid", y tienen "planes para que todos aquellos ayuntamientos que en este momento no están participando como accionistas en la empresa Canal de Isabel II lo puedan hacer y que el Canal de Isabel II llegue al cien por cien de los municipios madrileños".