Cifuentes presentará una querella contra los periodistas que lanzaron la información de su máster

Asegura que está siendo víctima de una "cacería política y personal"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este lunes que existe una "cacería política y personal" contra su persona y ha avanzado que interpondrá una querella criminal contra la periodista Raquel Ejerique y el director del 'eldiario.es', Ignacio Escolar, por publicar una información "falsa, parcial y tendenciosa" sobre sus notas en el máster que cursó el curso 2011-21 en la Universidad Rey Juan Carlos.

Así lo ha trasladado la también presidenta del PP de la Comunidad de Madrid durante su intervención en abierto durante la reunión del Comité Ejecutivo de la formación que se ha celebrado este lunes y en relación a la polémica de sus calificaciones del máster sobre Derecho Autonómico en la URJC.

Cifuentes ha asegurado que ella ha sido "injuriada" y "calumniada" por el "ataque feroz" que ha sufrido durante la última semana, de la que se ha aprovechado el "adversario político" y ha avanzando también que solicitará una prueba pericial para demostrar que las acusaciones son "falsas" y que ella fue perjudicada por un error en la transcripción de las actas.

Además, ha señalado que la pericial que encargará su abogado en la presentación de esa querella criminal irán encaminadas a demostrar que la subsanación de errores en las actas de calificación "no sólo le afectaron a ella, sino también a otros alumnos del máster, lo que concluye que ni hubo falsedades ni tampoco trato de favor".

"No van a poder con nosotros", ha enfatizado Cifuentes en referencia a los "ataques despiadados" que ha recibido durante la última semana y que ante "la injusticia, la falsedad y las operaciones de acoso y derribo, encontrarán el compromiso con la verdad, la unidad y la fortaleza del Partido Popular de Madrid".

La presidenta regional también ha asegurado que la "cacería" de la que a su juicio es objeto "no conoce de normas ni de ética, sólo de estética, porque de lo que se trata es de deteriorar la imagen del objetivo a batir, y de lo que representa". No obstante, ha asegurado que va a seguir adelante pese a estos "ataques".

"No les importa que el Partido Popular de Madrid, durante este año, haya sido un ejemplo de transparencia y de firmeza en la lucha contra la corrupción. No les importa que el Gobierno de la Comunidad de Madrid que tengo el honor de presidir nos hayamos personado como acusación en la Operación Púnica, para defender los intereses de los madrileños. No les importa que al poco de asumir este Gobierno, y nada más conocer la existencia de irregularidades en el Canal de Isabel II, pusiéramos los hechos en conocimiento de la Justicia, lo que ha dado pie a la Operación Lezo", ha apostillado Cifuentes en su intervención.

La presidenta del PP de Madrid ha agregado que ha sido objeto de operaciones que se han puesto en marcha para tratar de "destruirla" tanto en el aspecto político como el personal, con especial mención a todo lo que rodea a la polémica sobre su máster en la URJC. "Estamos asistiendo, ahora, al enésimo intento de linchamiento, en torno a un máster en la Universidad Rey Juan Carlos", ha remachado.

Por ello y ante los miembros del Comité Ejecutivo regional del PP de Madrid, ha detallado que se han vertido "conjeturas", "verdades a medias", "elucubraciones"y "mentiras", pues lo cierto es que defendió el Trabajo de Fin de Máster que fue objeto de consideración y calificación por un tribunal.

Así, Cifuentes ha explicado que la propia universidad aludió a un "error informático ajeno" a su responsabilidad, que se reflejó en el sistema que en una asignatura y en el propio Trabajo Fin de Máster en los que aparecía como no presentada.

"Cuando al ir a abonar las tasas de expedición del título en 2014, la Universidad dice que no es posible obtenerlo por esta circunstancia, el propio profesorado hace las gestiones oportunas para subsanar el error. Estos son los hechos, y así lo han corroborado todos los documentos que he remitido a los medios de comunicación", ha subrayado para relatar que en este punto a aportado los certificados académicos oficiales, los recibos de abono de tasas universitarias, el listado de calificaciones de todas las asignaturas y el acta del TFM firmada por tres miembros del tribunal calificador.

A su vez, ha mencionado las declaraciones del pasado miércoles del rector de la URJC, Javier Ramos, del director del trabajo de fin de máster y del profesor de la asignatura 'Financiación de las Comunidades Autónomas' que han "acreditado que hubo un error" ajeno a ella y que quienes "conocen el mundo académico saben que no es inhabitual, pero que, indudablemente, hay que evitar".

Cifuentes también ha señalado que la universidad ha abierto lo que se denomina una "información reservada" para concretar las causas por las que se producen esos errores y "evitar en lo posible que otros alumnos se vean afectados por ello en el futuro", iniciativa que le parece "muy positiva" y por la que felicita a la URJC.

"LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN TIENE UN ALTO PRECIO"

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la "lucha" de su Ejecutivo autonómico contra la corrupción, el "levantar alfombras", "regenerar" la vida política y las instituciones y "abrir las ventanas" tiene un "alto precio".

Por ello, ha lamentado que se forzara una comparecencia en el Congreso de los Diputado dando pábulo a declaraciones "injuriosas", y "calumniosas" de un "presunto delincuente", en referencia al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, donde los partidos que impulsaron esa comisión de investigación de la cámara baja "no dudaron" en poner las instituciones al servicio de una estrategia de defensa que consiste en "poner el ventilador" para tratar de eludir "un negro panorama" judicial que le espera.

También ha señalado que hay dos autos que rechazan su declaración en sede judicial por este asunto y que inciden en que este tipo de "maniobras espurias, es decir, ilegítimas, debían evitarse", para a continuación exponer también el criterio del Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, que puso de manifiesto "la escasa validez de declaraciones de este tipo, que no aportan prueba alguna, y que, por tanto, que deberían merecer un castigo".

"Nada de esto se tuvo en cuenta, toda munición y cualquier munición les sirve para tratar de derribar al adversario político", ha subrayado Cifuentes para lamentar que la Comisión del Congreso no tuviera en cuenta estos elementos para evitar su comparecencia.

"Reivindico la ética de la política, y la política como una actividad noble y digna que contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos. Y reivindico, también, el respeto como principal norma de convivencia y la honestidad como pauta de conducta. La preponderancia del interés general por encima de todo", ha remachado al final de su discurso.