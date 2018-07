Cifuentes quiere que miembros del Gobierno de Rajoy participen en su campaña porque es un valor que le "suma"

Publicado 27/04/2015 21:47:30 CET

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este lunes que no solo quiere, sino que estará "muy orgullosa" de que miembros del Gobierno de Mariano Rajoy participen en su campaña de cara a las elecciones del 24 de mayo porque es un valor que le "suma".

"No solamente quiero, sino que estaré muy orgullosa y así se lo he pedido a miembros del gobierno y a la secretaria general de mi partido que quiero que me apoyen", ha afirmado Cifuentes preguntada por si contará con miembros del Gobierno en sus actos de campaña.

A su juicio, contar con el apoyo del Gobierno que es el que está sacando a España de la crisis y de un "túnel negro" donde los socialistas dejaron al país es "un valor" que a ella le "suma". "Lo que hay que hacer es sumar", ha destacado.